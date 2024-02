Pijnlijk: Van ’t Schip geeft toe dat wissel slecht uitpakte voor Ajax tegen NEC

Ar'jany Martha mocht zondag na drie reservebeurten op rij weer eens minuten maken voor Ajax. De twintigjarige jeugdexponent van de Amsterdammers werd in de thuiswedstrijd tegen NEC (2-2) na ruim een uur spelen binnen de lijnen gebracht door John van ’t Schip, maar de hoofdtrainer van Ajax erkent na afloop dat dat niet goed uitpakte.

Nadat Martha in de Eredivisie tegen PSV en sc Heerenveen en in de Conference League tegen Bodø/Glimt negentig minuten op de bank zat, maakt hij tegen NEC weer eens minuten. Dat deed hij op een verrassende positie, want Martha werd door Van ’t Schip in de 65ste minuut ingebracht als rechtsbuiten. Eerder dit seizoen werd de belofte vooral als linksback gebruikt in de hoofdmacht van Ajax.

“Martha was volgens mij geen hele grote verbetering”, verzucht Van ’t Schip na afloop voor de camera van de NOS. De oefenmeester geeft toe dat hij door de afwezigheid van Steven Berghuis en Steven Bergwijn, beiden geblesseerd, weinig opties had voorin en dat het inbrengen van Martha mede daardoor ingegeven was. “Wat ik al zeg: je moet spelers inbrengen op dat moment. We kwamen wat meer in de wedstrijd, maar het was natuurlijk niet genoeg.”

De Ajax-trainer is wél tevreden over de invalbeurt van Branco van den Boomen. De middenvelder kwam gelijktijdig met Martha binnen de lijnen. “Toen Branco in het veld kwam, kwam er iets meer structuur in het spel”, aldus Van ’t Schip.