Pijnlijke reacties van Aston Villa-supporters op loting tegen Ajax

De meeste supporters van Aston Villa maken zich weinig zorgen na de Conference League-loting tegen Ajax. Op sociaal medium X blijkt een groot deel van de fans optimistisch over de kansen van Aston Villa in de achtste finale.

Een fanaccount houdt een peiling onder de supporters om hun meningen in kaart te brengen. 51 procent zegt 'blij' te zijn met de loting; 13 procent noemt de loting 'niet slecht' en de overige 37 procent voorziet wel een pittig tweeluik.

Veel fans stippen aan dat Ajax niet meer de ploeg van weleer is. Sommige fans zien Ajax niet meer als een grote club. "Het verbaast me altijd dat mensen tegen grote ploegen willen loten. Deze wedstrijd kunnen we winnen. Ik speel nu liever de makkelijke wedstrijden en hoop dat de grote teams worden uitgeschakeld in andere wedstrijden voor de finale.”

Een andere, voor Ajax pijnlijke tweet luidt: “Ergens haat ik dit, zoveel makkelijke potjes.” Een andere fan schrijft dat Ajax niet zomaar in de Conference League speelt. "Het is niet meer de ploeg van een paar jaar geleden. We gaan ze inmaken."

There's a reason to why Ajax are in the conference.

Not the team they were a few years back.

We'll smash them — Shadow_Villa (@shadow_villa) February 23, 2024

Always baffled as to why people want the big teams in the draw. We’ve got a real chance of winning this, so I’d rather play the easier ties and hope the bigger teams get knocked out in a surprise defeat before the final. — Alex Smith (@_alex_smith_) February 23, 2024

Ahhh the complainer in me HATES this, so many easier ties. However, this has to be the most exciting given our past with Ajax and a certain Martin Beckenbauer. 🐐 — Lukas (@iLukasx100) February 23, 2024