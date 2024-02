Politiebeveiliging na PSV - Ajax: 'Het was een heel hectische week'

Eric Braamhaar floot ruim vijfhonderd (inter)nationale wedstrijden, waarvan enkele ontmoetingen tussen PSV en Ajax tot de meest memorabele behoren. In een interview met Stan Timmerman in de podcast Het Is Maar Een Spelletje blikt Braamhaar terug op twee wedstrijden tussen de twee topclubs.

In oktober 2003 floot Braamhaar in het Philips Stadion een verhitte wedstrijd tussen PSV en Ajax, die in 2-2 eindigde. Hij stuurde Rafael van der Vaart weg met een rode kaart vanwege natrappen. “Van der Vaart kreeg van Mark van Bommel een elleboogje, maar dat heb ik nooit gezien. Daarna nam hij revanche, daarvoor kreeg hij een rode kaart. Toen ik dat allemaal terugluisterde in de auto, heeft mij dat wel een knauw gegeven”, vertelt Braamhaar ruim twintig jaar later.

Artikel gaat verder onder video

“Ik had het gevoel dat ik naar eer en geweten had gehandeld. Ik kreeg op de dagen daarna zo veel bedreigingen dat ik even politiebescherming heb gehad”, onthult de in 2017 gestopte arbiter. “Jaap Uilenberg was mijn baas en die gaf mij die week daarna FC Groningen tegen Feyenoord. Het was een hele hectische week, maar in dit geval sprak mijn werkgever uit dat ze vertrouwen in mij hadden. Dat gaf mij zo’n boost.”

Juichen na doelpunt van Ajax

Een ander opvallend moment in de carrière van Braamhaar was het juichgebaar dat hij in mei 2007 maakte toen Kenneth Perez namens Ajax scoorde in Eindhoven. Dat deed hij omdat de voordeelregel goed uitpakte. ”Jan Joost van Gangelen die sprak mij direct na de wedstrijd daar op aan. Ik wist het helemaal niet, toen liet hij mij dat beeld zien. Toen dacht ik: shit, ja, dat kan twee kanten op gaan.”

“Ik maak een gedeelte boos en een gedeelte zal zeggen dat het logisch is. Ik was blij, want ik maakte een goede beslissing door de voordeelregel toe te passen. Maar PSV was daar minder blij mee, dat begrijp ik wel”, zegt Braamhaar. Ik kwam een paar maanden later weer bij PSV. Toen ik mijn auto neerzette en het stadion in wilde zeiden een paar PSV-fans: ‘Braamhaar, niet weer die vuist hè!’. Toen zei ik: ‘Nee, ik ga nu voor de buikschuiver!’ Het is maar goed dat er een hek tussen zat.”