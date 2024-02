PSV hoopt binnenkort 50 miljoen euro te kunnen bijschrijven

In een gunstig scenario kan PSV binnenkort de begroting opmaken voor komend seizoen, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. Afgaande op de ranglijst in de Eredivisie is het vrijwel zeker dat PSV zal eindigen bij de bovenste twee clubs, waarmee een ticket voor de Champions League wordt binnengehaald.

In de begroting voor komend jaar lijken Champions League-inkomsten dus opgenomen te kunnen worden. Volgens het Eindhovens Dagblad is zo’n '42 tot 50 miljoen euro' met zekerheid te noteren. Daar bovenop incasseert PSV ook recettes voor de (minimaal) vier thuiswedstrijden in de groepsfase, minstens zo’n 8 miljoen euro. Vanaf volgend seizoen bestaat de Champions League-groepsfase uit acht wedstrijden, waarvan vier in eigen huis.

Het vooruitzicht op een nieuwe Champions League-campagne kan bovendien een belangrijke troef zijn om spelers binnenboord te houden. Technisch directeur Earnest Stewart weet nog niet precies hoeveel geld beschikbaar is om spelers langer vast te leggen, maar dit jaar zou dat in maart of april al duidelijk kunnen worden. In 2023 had PSV pas eind augustus duidelijkheid over de inkomsten voor het seizoen.

PSV heeft in het huidige seizoen al meer geld verdiend in Europa dan volgend seizoen is begroot, omdat de groepsfase werd overleefd. Daar begroot de club echter nooit op, dus kan met de overblijfselen van het extra geld ‘het eigen vermogen deels worden verstevigd of strategisch worden geïnvesteerd’, zo klinkt het. PSV wil bijvoorbeeld het stadion op De Herdgang afbouwen en zou wat geld daarvoor kunnen aanwenden.