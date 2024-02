Opvallende voorspelling voor Ajax-PSV: 'Ajax gaat scoren, dat staat voor mij wel vast'

Het zou Rik Elfrink niet verbazen als de topper tussen Ajax en PSV zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA een doelpuntrijke editie wordt. De verslaggever van het Eindhovens Dagblad verwacht vooral veel van . De Amsterdammer is de laatste weken, zo niet maanden, uitstekend op dreef bij Ajax.

Brobbey kreeg in de eerste maanden van het seizoen nog veel kritiek over zich heen, maar wordt inmiddels bijna wekelijks bedolven onder de complimenten. Hij is uitstekend begonnen aan de tweede seizoenshelft. Na zijn treffer op bezoek bij Go Ahead Eagles was het ook in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk raak. Afgelopen weekeinde tegen Heracles Almelo deed de spits er met twee prachtige treffers nog een schepje bovenop.

Artikel gaat verder onder video

De goede vorm van Brobbey is voor Elfrink een van de redenen waarom hij een doelpuntrijke ontmoeting verwacht. “Ajax gaat scoren, dat staat voor mij wel vast”, vertelt de PSV-watcher in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Ajax heeft met Brobbey een speler die écht in vorm is, dus ik denk dat Ajax wel gevaarlijk is hoor. Ik zag hem afgelopen weekend bezig tegen Heracles. Er straalde zoveel vanaf bij die jongen, hij is echt los volgens mij.”

Brobbey had met twee doelpunten een zeer belangrijk aandeel in de 2-4 overwinning van Ajax op het kunstgras in Almelo. De zege kwam echter een stuk minder eenvoudig tot stand dan de uitslag misschien doet vermoeden. De formatie van coach John van ’t Schip kwam al vroeg op achterstand en liet Heracles in de tweede helft ook nog terugkomen tot 2-3. De promovendus kreeg evenals de eerdere tegenstanders van Ajax meerdere (goede) mogelijkheden om nóg meer doelpunten te maken. Dat heeft Elfrink ook gezien. “Máár, het is wel zo dat Ajax gewoon heel veel moeite heeft om te verdedigen, daarmee zeg ik ook niets bijzonders. Ik denk dat PSV wel de wapens heeft om daarvan te profiteren.”

PSV heeft in de Eredivisie nog altijd niet verloren, maar zo denderend als voor de winterstop was het in de eerste wedstrijden na de winterstop zeker niet. Na het gelijkspel tegen FC Utrecht volgden een nederlaag bij Feyenoord in de achtste finale van de KNVB Beker en een moeizame overwinning op Almere City. Bovendien oogt ook de defensie van PSV bij vlagen kwetsbaar. “Ik sprak er eerder deze week met Aad de Mos al over. Wij denken allebei dat het een wedstrijd met veel doelpunten gaat worden”, zegt Elfrink dan ook. “2-2, 3-3; dat zou best weleens kunnen. De verdediging is de zwakte, met name Brobbey is in vorm en hij zou ook in het centrum van PSV weleens onheil kunnen aanrichten.”