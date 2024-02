René van der Gijp voorziet inktzwart scenario voor Ajax

René van der Gijp denkt dat het zeker nog vier jaar gaat duren voordat Ajax in eigen land weer om de landstitel kan gaan strijden. De Amsterdammers gingen er in 2019, 2021 en 2022 nog met de schaal vandoor, maar na de derde plaats in het afgelopen seizoen bezetten ze op dit moment de vijfde plek.

Het had het seizoen van de ‘revanche’ moeten worden voor Ajax. De hoofdstedelingen werden in de vorige jaargang kansloos uit zowel de Champions League als Europa League geknikkerd, gingen in de bekerfinale na strafschoppen onderuit tegen PSV en moesten in de Eredivisie genoegen nemen met de derde plaats. Daardoor kwalificeerde Ajax zich voor het eerst sinds 2018 niet voor de Champions League. De Amsterdammers liepen belangrijke inkomsten mis, wat een chaotische transferzomer tot gevolg had. Ze moesten eerst spelers verkopen, alvorens nieuwkomers konden worden aangetrokken. Die kwamen er uiteindelijk, en veel ook, maar weinig van hen zijn vooralsnog een versterking gebleken.

Technisch directeur Sven Mislintat werd eind september al de laan uitgestuurd, hoofdtrainer Maurice Steijn trok een maand later de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht. De onrust buiten het veld zag je terug binnen de lijnen. Een historische achttiende plaats in de Eredivisie, een bekerblamage tegen de amateurs van Hercules en voortijdige uitschakeling in de Europa League. Ajax leek onder John van ’t Schip de smaak weer te pakken te hebben, maar is na de nederlaag tegen sc Heerenveen de gelijke spelen tegen Bodø/Glimt en NEC weer terug bij af. Duidelijk is dat er komende zomer heel veel moet gebeuren. Van der Gijp denkt dat de opbouw van Ajax echter veel en veel meer tijd in beslag zal nemen.

“Feyenoord wint niet en ik denk Ajax ook niet”, blikte Van der Gijp woensdagavond in Vandaag Inside kort vooruit op de returns tegen respectievelijk AS Roma en Bodø/Glimt. “Ik had het er met Johan over. Ron Jans trainer of wie dan ook. Iedereen denkt dat ze het in mei of juni, na één transfermaand weer op de rails hebben. Dat gaat vier, vijf jaar duren voordat ze weer om de titel kunnen spelen”, verwacht de voormalig profvoetballer. Een hectische periode is in aantocht in Amsterdam. Alex Kroes begint over een paar weken aan zijn werkzaamheden als algemeen directeur. De club moet vervolgens op zoek naar een nieuwe technisch directeur en wil mogelijk ook een nieuwe hoofdtrainer aanstellen.