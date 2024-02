Ruud Gullit heeft medelijden en trekt één uiterst pijnlijke conclusie over Ajax

Ruud Gullit heeft het na Maurice Steijn ook te doen met zijn opvolger John van 't Schip bij Ajax. De analist van Ziggo Sport schrijft in een column in De Telegraaf dat hij begrijpt dat Van 't Schip is gaan sleutelen aan zijn formatie en men in Amsterdam moet beseffen dat tegenwoordig weinig clubs meer bang zijn voor Ajax.

"Niemand is meer bang voor Ajax", trekt Gullit direct een pijnlijke conclusie in De Telegraaf. "Of het nu Go Ahead Eagles, NEC, AZ of Bodø/Glimt is. Voorheen speelde je tegen het Ajax-shirt dat imponeerde, tegenwoordig speel je tegen spelers die tekortkomen voor het niveau van Ajax", merkt Gullit op, die niet wijst naar spelers, maar wel begrijpt dat Van 't Schip is gaan twijfelen aan zijn formatie: "Als je zo op de pijnbank wordt gelegd in Noorwegen, dan reis je niet met een gerust gemoed af naar Alkmaar..."

Artikel gaat verder onder video

Gullit vraagt zich hardop af hoe de wedstrijd tegen AZ afgelopen was als Ajax in de formatie waarmee het ook tegen Bodø/Glimt aantrad had gespeeld. De Amsterdammers gaven ondanks extra defensieve zekerheid ook tegen AZ de nodige ruimtes en mogelijkheden weg, wat voornamelijk in de eerste helft voorkwam: Als trainer, zeker als trainer van Ajax, kan je het nooit hardop zeggen dat je de schade zoveel mogelijk wil beperken en proberen één of drie punten weg te kapen. Maar in de situatie waarin Van ’t Schip verkeert, ga je wel zo denken als trainer", besluit Gullit tot slot.