Sjoerd Mossou openbaart opvallend appje van zondag 3 januari 2021 over Mats Wieffer

Sjoerd Mossou heeft zich vergist in Feyenoord-middenvelder , zo schrijft de journalist woensdag in zijn column voor het Algemeen Dagblad. In het verleden had de geboren Brabander geen hoge pet op van Wieffer, maar inmiddels is dat anders: "Wieffer is niet de langzaamste speler ter wereld, ook niet per se de snelste, wel één van de slimsten, iets wat je van ondergetekende niet kunt zeggen."

Mossou schrijft in zijn column voor het AD dat hij ruim drie jaar geleden een negatief bericht over Wieffer had opgesteld aan een van zijn collega's. Het vond plaats in de periode waarin Wieffer actief was bij Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie: "Tot mijn grote schrik staat het bericht, zo blijkt uit nader onderzoek, nog altijd keurig opgeslagen in mijn telefoon. Het betrof een berichtje aan Etienne Verhoef, de onvermoeibare en immer opgewekte podcastmaker van het AD, tevens fanatiek Excelsior-supporter uit Noordwijk", legt Mossou uit.

De journalist stuurde het bericht over Wieffer naar Verhoef op zondag 3 januari 2021, toen Excelsior het opnam tegen NAC Breda, de favoriete club van Mossou: "Is Mats Wieffer de langzaamste speler ter wereld? Wordt eerst weggelopen door Sydney van Hooijdonk en daarna door Thom Haye", stuurde Mossou naar zijn collega: "Ik moest aan mijn bijna-vergeten appje denken toen ik Mats Wieffer donderdagavond zag rennen in het Stadio Olimpico."

De Bredanaar geeft toe zich volledig vergist te hebben in de kwaliteiten van de middenvelder van de Rotterdammers en het Nederlands elftal: "Een verzachtende omstandigheid is wellicht dat ik niet de enige ben: de verpletterende doorbraak van juist deze voetballer had niemand tot voor kort voorzien, zelfs niet toen hij al een tijdje bij Feyenoord speelde. Als deze middenvelder komende zomer voor veertig miljoen euro wordt verkocht aan een schitterende buitenlandse club, niet lang na een glorieus EK met Oranje, zal ik deemoedig het hoofd buigen", besluit de journalist.