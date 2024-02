Mossou kon zijn ogen niet geloven: ‘Er gebeurden zoveel rare dingen, niets met logica te maken’

Sjoerd Mossou heeft donderdagavond met ontzettend veel verbazing zitten kijken naar het treffen tussen FK Bodø/Glimt en Ajax in de tussenronde van de UEFA Conference League. De Noren kregen kans op kans, maar bleven na 120 doldwaze minuten met lege handen achter. Volgens Mossou had de wedstrijd niets meer met ‘logica’ te maken.

Ajax-trainer John van ’t Schip had na het thuisduel met de Noren (2-2) en het gelijkspel tegen NEC besloten om het in Noorwegen over een andere boeg te gooien. Inzakken en de linies kort op elkaar houden was het devies, maar de thuisploeg creëerde desondanks kans op kans. Een Noorse overwinning en plaatsing voor de achtste finales van de Conference League was logisch geweest, maar het was Ajax dat met een 1-2 zege aan het langste eind trok. “Dit was echt een van de raarste wedstrijden die ik dit jaar heb gezien”, blikte Mossou zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie op ESPN terug op de wedstrijd van donderdag.

Artikel gaat verder onder video

“Ik denk bijna iedereen”, vervolgde de verslaggever en columnist van het Algemeen Dagblad. “Er gebeurden zóveel rare dingen. En toch voelde je op een gegeven moment in die wedstrijd dat het toeval zó in het voordeel was van Ajax, dat zij die wedstrijd waarschijnlijk zouden gaan winnen. Dat zat heel erg in die wedstrijd.” De bal gíng en mócht er voor Bodø/Glimt niet in - in elk geval niet vaker dan één keer. De Noren vonden of Diant Ramaj op hun weg, raakten de lat of misten op onverklaarbare wijze. “Alsof het lot al was bepaald: wat er ook gebeurt, Ajax gaat op een wonderlijke manier door. Het had ook niets meer met logica te maken”, aldus Mossou.

En dat maakt voetbal volgens presentator Milan van Dongen de ‘mooiste sport die er is’. Daar kan Mossou zich wel in vinden. “Dat is natuurlijk heel aantrekkelijk aan voetbal, dat er gewoon een hele grote toevalsfactor is. Dat betekent dat je altijd een kans hebt en ook als je veel beter bent, ben je nooit zeker”, zo klonk het. Een gelukstreffer van Kenneth Taylor maakte uiteindelijk het verschil. De middenvelder leek de bal voor het doel te willen slingeren, maar zag zijn inzet pardoes over de Noorse doelman heen vliegen. “Ik dacht eerlijk gezegd dat het wel bewust was”, zei Mossou nog.