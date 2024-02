Ajax en PSV zorgen voor opschudding in tv-wereld: slechtste kijkcijfers in jaren voor Wie is de Mol

De wedstrijd tussen Ajax en PSV werd zaterdagavond goed bekeken. Ruim 1,1 miljoen kijkers schakelden in op ESPN om de topper te zien, meldt kijkcijferexpert Tina Nijkamp zondagochtend. Op NPO1 had Wie is de Mol? veel last Ajax – PSV: de spelshow kende de slechtste kijkcijfers in jaren.

Dat de wedstrijd op zaterdagavond werd gespeeld, is opvallend. Ajax en PSV troffen elkaar deze eeuw slechts driemaal eerder op zaterdag. De keuze had te maken met de beschikbare politie-inzet, ook met het oog op het duel tussen AZ en Feyenoord dat zondag wordt gespeeld.

Omdat Ajax – PSV op zaterdag was, stond de wedstrijd geprogrammeerd tegenover kijkcijferkanon Wie is de Mol? op NPO1. De populaire spelshow begon om 20.30 uur en had veel last van Ajax – PSV. Het aantal lineaire kijkers was ‘slechts’ 2.007.000, het laagste aantal sinds de voorlaatste uitzending van het seizoen in 2016.

“Oeps. Ook Wie is de Mol op NPO1 is toch niet helemaal heilig als het om kijkcijfers gaat en heeft flink last van Ajax - PSV. Heel veel last”, schrijft Nijkamp op Instagram. “Wie is de Mol komt uit op 2.007.000 kijkers. Dat is de laagste score in jaren. Ajax – PSV had op ESPN vanaf 20.00 uur maar liefst 1.125.000 kijkers. WIDM zal waarschijnlijk wel veel extra uitgestelde kijkers krijgen.”