Slot: 'Ik heb hem gelukkig nooit hoeven smeken om bij Feyenoord te blijven'

Arne Slot is blij dat nog ‘gewoon’ bij Feyenoord speelt. Woensdagavond bevestigt Wieffer dat Atlético Madrid zich voor hem heeft gemeld in De Kuip, maar dat beide clubs niet tot een akkoord kwamen. Op de persconferentie na de bekerzege op AZ (2-0) reageert Slot op de interesse uit Madrid.

“Het is nooit tot een punt gekomen dat ik Mats moest smeken om te blijven”, laat Slot weten. “Omdat de clubs er niet uitkwamen. En daar ben ik blij mee, want Wieffer was vandaag tegen AZ weer serieus goed.” Wieffer liet zelf blijken dat hij de transfer wel zag zitten, maar dat hij geen moment van plan was om zijn kont tegen de krib te gooien. Anderzijds zou ook Slot niet voor een transfer hebben gelegen.

“Af en toe vraag ik om een speler. Maar ik zeg nooit dat een speler niet weg mag”, geeft hij aan. “Als het goed is voor de club om een speler te verkopen, dan is dat zo. Zeker bij een club die het geld hard nodig heeft. Maar het hoeft ook voor Wieffer niet slecht te zijn dat hij bij Feyenoord blijft.”

Wieffer maakt het seizoen dus af in Rotterdam. Met het oog op het EK is dat ook niet onverstandig, weet Slot. “Het is voor zijn plek in de Oranje-selectie niet verkeerd om nog een half jaar bij Feyenoord te spelen. Althans, dat is een aanname van mijn kant. Hij speelt hier vast in een hartstikke leuk elftal.”