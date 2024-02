Slot kibbelt met Karsdorp: rapen zijn gaar nadat ander staflid zich ook meldt

Aan het einde van een heetgebakerde eerste helft tussen AS Roma en Feyenoord kwam het tot een woordenwisseling tussen AS Roma-rechtsback en Feyenoord-coach Arne Slot. De Feyenoord-coach sprak in het Nederlands met de oud-Feyenoorder na zijn val. Hij kreeg een arm in zijn gezicht geduwd.

In de vijfde minuut scoorde Santiago Giménez de 0-1 voor de Rotterdammers, maar tien minuten daarna krulde Lorenzo Pellegrini namens Roma de bal mooi in de bovenhoek. In de eerste helft waren er al enkele opstootjes waaronder die van Slot en Karsdorp. De Nederlandse rechtsback probeerde Igor Paixao tegen te houden, maar kreeg een arm in het gezicht van de Feyenoord-linksbuiten.

Artikel gaat verder onder video

Slot kwam verhaal halen bij Karsdorp, wat leidde tot een flinke woordenwisseling. Zeker toen assistent-trainer van Feyenoord John de Wolf zich kwam mengen, waren de rapen gaar bij Karsdorp. Hij bewoog meteen naar De Wolf toe om een hartig woordje met hem te spreken. Bekijk hier de beelden om te zien wat er gebeurde.

Volg de wedstrijd tussen AS Roma en Feyenoord live via ons liveblog!