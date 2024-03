Slot tussen hoop en vrees: 'Hopen dat hem dát bespaard blijft'

Arne Slot maakt zich grote zorgen om , die vlak voor het einde van de gewonnen halve finale van de KNVB Beker tegen FC Groningen geblesseerd van het veld ging. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler heeft op het oog een serieuze blessure aan zijn knie overgehouden aan een ingreep van Groningen-verdediger .

Voor de camera's van ESPN houdt Slot nog wel een slag om de arm, aangezien er nog geen diagnose bekend is. "Dat moet de komende dagen gebeuren", legt de oefenmeester van de Rotterdammers uit. Stengs was als speler van AZ al eens meer dan een jaar uit de roulatie met een gescheurde kruisband: "Je houdt rekening met het ergste, maar laten we alsjeblieft hopen dat dat deze jongen bespaard blijft", zegt Slot.

Slot herinnert de kijker er vervolgens aan dat zijn pupil al behoorlijk beperkt wordt door zijn eerdere zware knieblessure: "Hij is nu al goed voor ons, maar ik heb ook al met Calvin gewerkt voor zijn blessure. Toen was hij echt belachelijk goed. Ik vind het al verschrikkelijk dat hij met deze knie door het leven moet." Op de persconferentie na afloop stelt Slot daarop voortbordurend dan ook dat Stengs anders op een heel ander niveau had kunnen acteren: "Als hij die blesure nooit had gehad, dan had hij ook niet bij Feyenoord gespeeld", laat hij tegenover het journaille optekenen.

'Schandalige overtreding'

Overigens verbazen veel voetbalvolgers zich over het feit dat Peersman er zonder kaart vanaf kwam. Zo schrijft Volkskrant-journalist Willem Vissers op X: "Het was echt een schandalige overtreding op Stengs. Echt onverantwoord, zo voetballen." Rik Elfrink van het Eindovens Dagblad voegt daaraan toe: "Als Danny Makkelie of de VAR had besloten om Peersman weg te sturen, had vermoedelijk niemand dat gek gevonden." Ook ESPN-analist Kees Kwakman sloot zich daarbij aan: "Hier kun je rood voor geven", zegt de oud-verdediger in de nabeschouwing op de betaalzender.