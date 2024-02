Spelersmakelaar in shock na Ajax-transfer: ‘Complete amateurisme of corruptie’

Stijn Francis heeft bij De Voetbalkantine van ESPN uitleg gegeven over de transfer van Gaston Ávila naar Ajax. De Belgische spelersmakelaar zag de linksback van Antwerp FC afgelopen zomer voor een recordsom naar Amsterdam vertrekken, en haalde, net als menig voetballiefhebber, zijn schouders op na de deal.

“Klopt het dat jullie ook niet heel erg enthousiast waren toen Ajax Ávila haalde?”, confronteert Hans Kraay junior Francis tijdens de live-uitzending van ESPN. “Wij waren heel blij voor Antwerp”, reageert Francis lachend. “Ze betaalden een ongelofelijke prijs, niemand begreep die transfer. Hij is ook geen Ajax-speler, ik zou hem nooit associëren met Ajax”, gaat de spelersmakelaar verder.

Artikel gaat verder onder video

“Wij waren in shock. Marc Overmars heeft dat knap geflikt”, vervolgt Francis. De tafelgasten van De Voetbalkantine vragen zich af hoe de transfer tot stand heeft kunnen komen. “Dit is of paniek, of corruptie. Rationeel valt dit niet te verklaren”, vertelt de Belg. Wanneer zaakwaarnemers mee profiteren van een transfer, is er volgens Francis sprake van corruptie.

“Ik zeg niet dat het dat is, maar het is complete amateurisme, of compleet corrupt. Dat kan niet anders uitgelegd worden.” Ávila werd afgelopen zomer door Sven Mislintat naar Amsterdam gehaald. Ajax betaalde een bedrag van minimaal 12,5 miljoen euro, dat door bonussen nog kan oplopen naar 14,5 miljoen euro.