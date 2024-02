Ten Hag pikt kritiek van Carragher niet: 'Sommigen zijn heel subjectief'

Erik ten Hag heeft gereageerd op de kritiek die hij kreeg van analist Jamie Carragher. Manchester United verloor het Premier League-duel met Fulham afgelopen zaterdag (1-2). Carragher, die meer dan vijfhonderd duels speelde voor aartsrivaal Liverpool, had met name kritiek op de manier van verdedigen. Ten Hag liet dit niet aan zijn neus voorbijgaan, en liet van zich horen over de ontvangen kritiek aan zijn adres.

“Sommige analisten zijn heel objectief in hun commentaar en komen met heel goed advies. Maar sommigen zijn heel subjectief. Jamie Carragher heeft ons vanaf het eerste moment bekritiseerd en nu wil hij zijn punt maken”, legt de coach van Manchester United uit tegenover de Engelse pers op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Nottingham Forest, die woensdag op het programma staat in de FA Cup. “Op basis van het eerste halfuur had hij waarschijnlijk wel een punt”, geeft de coach eerlijk toe.

Ten Hag was niet blij met het druk zetten van zijn formatie, zeker niet in het eerste halfuur. “De voorgaande weken was dat wel in orde en wonnen we. Ik weet dat voetballers geen robots zijn en dat ze soms een slechte dag hebben, maar dit is onacceptabel. We waren ongeslagen in januari en februari en dan verlies je één wedstrijd... Natuurlijk was het een slecht optreden, maar het verandert niets aan onze benadering.”

De wedstrijd tussen Manchester United en Fulham bleef lang 0-0, maar oud-Ajacied Calvin Bassey brak in de tweede helft de wedstrijd open. Harry Maguire deed wat terug voor het team van Ten Hag, maar de ploeg zocht naar de overwinning in de blessuretijd. Manchester United kreeg de deksel op de neus, want Alex Iwobi scoorde in de 97e minuut de 1-2 na een snelle counter.