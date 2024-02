Tennisballen, chocolademunten en cijfersloten: DFL-clubs luisteren braaf naar eigen supporters

Tennisballen op het veld, speelgoedauto’s met vastgebonden vuurwerk en heel veel boze supporters op de tribunes in Duitsland. Het was het beeld van de laatste tijd bij de twee hoogste competities van onze oosterburen. Alle 36 teams in de Deutsche Fussball Liga (DFL) hadden ingestemd met een voorstel om investeerders toe te laten. Door de vele protesten van supportersgroepen is dit nu allemaal van de baan. Dit is hoe de supporters het plan van de DFL de kop in hebben gedrukt.

De DFL, de organisatie die verantwoordelijk is voor de Bundesliga en de 2. Liga, deed een voorstel waarbij investeerders de mogelijkheid kregen zich in te kopen. Met deze marketingdeal was een hoop geld gemoeid, want de DFL kon hiermee ongeveer één miljard euro opstrijken. Die opbrengsten zouden dan gaan naar digitalisering en internationalisering van de twee competities. De DFL leek met het Luxemburgse financiële bedrijf CVC ook al een koper te hebben gevonden. De investeerder kon als tegenprestatie voor twintig jaar lang een aantal procenten van de marketinginkomsten krijgen.

Dit plan was tegen het zere been van heel veel Duitse voetbalsupporters. Het unieke karakter van de Duitse voetbalcultuur zou op deze manier heftig worden aangetast. Dat de voetballiefhebbers uit ons buurland cultuurbewakers zijn, staat buiten kijf. Zo wordt er in Duitsland nog altijd de ‘50+1-regel’ gehanteerd bij elke voetbalclub. Dit houdt in dat een club volledig, of voor het grootste gedeelte in ieder geval, in handen is van de eigen leden. De regel is in het leven geroepen zodat leden van de club de algehele controle behouden over hun club. Door de 50+1-regel worden de clubs beschermd tegen de invloed van externe investeerders.

De voorzitter van de Duitse voetbalbond (DFB), Bern Neuendorf, luidde de noodklok al met betrekking tot deze deal. "De reputatie van het Duitse voetbal is in gevaar", liet Neuendorf weten tijdens een Duitse persbijeenkomst. "In mijn ogen is de '50+1'-regel een centrale sportpolitieke norm van het voetbal in ons land. De regel garandeert dat de Bundesliga geen speelbal van investeerders wordt en verankert onze sport in de samenleving. Dat is meer waard dan welke lucratieve geldschieter dan ook."

Supporters van de Duitse voetbalclubs zagen dus een bedreigende situatie ontstaan en besloten massaal in actie te komen tegen dit plan. De Bundesliga-fans die Flashscore openden zagen bijvoorbeeld al wedstrijden met twintig minuten blessuretijd, en dat in de eerste helft. Zo werd Union Berlin – VfL Wolfsburg onderbroken voor zelfs dertig minuten. Veel wedstrijden werden stilgelegd door de supporters, die dit veelal op ludieke wijze deden. De één nog genialer dan de ander.

Bij vrijwel elke partij in de hoogste twee Duitse competities waren spandoeken en spreekkoren te horen van de fans over het plan. Zo werd vaak het klassieke Duitse ‘Scheiss DFB’ gezongen, en ontrolden supporters spandoeken waar hun afkeuring voor het plan uit duidelijk werd. Zo staat er op het spandoek van Dynamo Dresden fans: “Dat lijkt het geval te zijn. DFL, CVC, het zijn allemaal schweine! Nee tegen investeerders in de DFL!”

Dynamo Dresden speelt overigens helemaal niet in de beste twee competities, maar in de 3. Liga. De ploeg staat op de tweede plek, dus misschien speelt het volgend jaar wel op het tweede niveau.

‘Nein zu investoren in der DFL’ is de gezamenlijke leus die op vrijwel elk doek te zien is. Terwijl wedstrijden onderbroken werden omdat er tennisballen en chocolademunten van het veld geraapt moesten worden hebben Hamburger SV-supporters nóg een betere manier gevonden om aan de DFL te laten merken dat hun plan niet gewaardeerd wordt.

Op 9 februari stond HSV – Hannover 96 op het programma. De spectaculaire wedstrijd eindigde in 3-4 voor de groen-zwarten, maar dat was niet het grootste gespreksonderwerp. Ook deze wedstrijd werd gestaakt omdat supporters in protest kwamen. Mannen in zwarte hoodies en spijkerbroeken kwamen het veld op en begonnen snel dingen om de doelpalen te binden. Al gauw werd duidelijk dat sloten aan de doelpalen werden vastgemaakt. Deze hadden een code nodig om losgemaakt te worden.

De lokale beveiliging in het stadion gebruikte zelfs een slijptol om de sloten los te maken, terwijl één blik richting het uitvak genoeg zou zijn geweest. De Hannover 96-supporters hadden in het uitvak inmiddels een spandoek ontrold waarop stond: “De oplossing is 50+01!” De code van de sloten was dus 5001, refererend aan de 50+1-regel waar de DFL zo bekend om staat. De fans van HSV en Hannover werkten dus samen tegen de plannen van de DFL. Bij FC Köln werden in de week daarna bestuurbare autootjes op het veld gegooid en over het veld gereden als protest.

Maar Duitsland zou Duitsland niet zijn, als ook dit weer overtroffen werd. Bij Hansa Rostock deden ze dit kunstje vrolijk over, maar dan met rookpotten vastgebonden op de bestuurbare autootjes. Ook FC Nürnberg-supporters hebben flink schilderwerk verricht om hun mening duidelijk te maken aan de Duitse voetbalinstantie. Op een spandoek waar pakjes peuken en flessen alcohol staan, wordt door de Duitsers aangegeven hoe schadelijk investeerders wel niet zijn in het voetbal.

Hele bijzondere beelden uit Duitsland: De protesten tegen de DFL gaan door. Tijdens de wedstrijd tussen Hansa Rostock en Hamburg kwamen er bestuurbare auto's het veld op met daarop rookbommen bevestigd. Voor zover wij weten, nog nooit eerder vertoond! pic.twitter.com/oE34NH1E5M — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) February 17, 2024

Van de 36 teams in de Bundesliga en 2. Liga heeft bijna elke supportersgroep wel gemeld niet achter de nieuwe plannen te staan van de DFL. De organisatie luisterde naar de furieuze supporters en bracht het statement over het cancelen van de plannen naar buiten. “Gezien de huidige ontwikkelingen lijkt een succesvolle voortzetting van het proces niet langer mogelijk. Ook al is er een grote meerderheid voor de noodzaak van een strategisch partnerschap.” En zo hebben de Duitse voetbalsupporters een miljardendeal de kop ingedrukt, en een succesvolle campagne gedraaid. Hun missie is geslaagd.