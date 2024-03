Xavi Simons in topvorm naar Oranje: Nederlander goud waard bij ruime zege RB Leipzig

zal zich maandag met een lekker gevoel melden bij het Nederlands elftal. De middenvelder was vrijdagavond met een goal en een assist belangrijk bij de ruime uitzege die zijn club RB Leipzig op bezoek bij 1. FC Köln wist te boeken: 1-5.

Eerder op de vrijdag werd duidelijk dat Simons - zoals verwacht - bij de definitieve selectie zit waarmee bondscoach Ronald Koeman de vriendschappelijke duels met Schotland (vrijdag 22 maart in Amsterdam) en Duitsland (dinsdag 26 maart in Frankfurt) ingaat. De twintigjarige aanvallende middenvelder wacht na elf interlands nog altijd op zijn eerste goal of assist in de nationale ploeg, maar onderstreepte in Keulen nog maar eens dat hij in blakende vorm verkeert.

Na een kwartier spelen opende de Nederlander de score. Na een slim passje van spits Benjamin Sesko stoomde Simons de zestien binnen en verschalkte hij Köln-doelman Marvin Schwäbe met een laag schot: 1-0. De thuisploeg kwam korte tijd later via Sargis Adamyan weer op gelijke hoogte, maar zou uiteindelijk met lege handen komen te staan.

Een kwartier na rust bood Simons teamgenoot (en voormalig Vitessenaar) Loïs Openda namelijk een niet te missen kans op de 1-2, waarop de Belg niet faalde en voor een hernieuwde voorsprong zorgde. Diezelfde Openda nam luttele minuten later ook de 1-3 voor zijn rekening, waarna Leipzig via Amadou Haidara en oudgediende Yussuf Poulsen verder uitliep naar een ruime 1-5 overwinning. Door de zege klimt Leipzig - in ieder geval voor even - over Borussia Dortmund heen naar de vierde plaats in de Bundesliga.