The Athletic voorspelt: ‘Hij doet het goed bij Ajax en gaat aan Man United gelinkt worden’

Speelt volgend seizoen nog voor Ajax? De 17-jarige verdediger is dit seizoen een van en misschien wel het enige lichtpuntje bij de Amsterdammers. De ontwikkeling en prestaties van Hato blijven niet onopgemerkt, getuige de vermeende interesse van onder meer, Arsenal, Bayern München, Borussia Dortmund én Chelsea. Manchester United zou het oog eveneens op de Oranje-international kunnen laten vallen. The Athletic noemt Hato als mogelijke stand-in van .

Manchester United telde in de zomer van 2022 bijna zestig miljoen euro neer voor de komst van Martínez. De Argentijn kende een succesvol eerste seizoen in Engeland, maar worstelt inmiddels al een tijdje met zijn fitheid. Tegen het einde van het afgelopen seizoen hield een gebroken middenvoetsbeentje hem al een paar maanden aan de kant en in september liep hij een voetblessure op. Martínez raakte in het afgelopen weekeinde wederom zwaar geblesseerd. Een knieblessure houdt hem naar verwachting acht weken aan de kant.

Artikel gaat verder onder video

Een klap voor Manchester United, Ten Hag en natuurlijk de Argentijn. Zoveel heeft Ten Hag achterin niet te kiezen. Gek is het dus niet dat The Athletic voor Manchester United een zoektocht naar een centrale verdediger die eventueel als stand-in van Martínez kan fungeren heeft opgezet. De krant heeft op basis van statistieken van de Argentijn in wedstrijden voor Manchester United een lijstje met kandidaten opgesteld. Eén van de centrale verdedigers die worden genoemd als mogelijke versterking voor de ploeg van Ten Hag is Hato. De 17-jarige verdediger debuteerde vorig jaar in de hoofdmacht van Ajax, maar was in de laatste wedstrijden van het afgelopen seizoen al niet meer uit de basiself weg te denken.

Hato is ook dit seizoen onomstreden. Sterker nog, hij miste nog geen minuut en droeg onder interim-hoofdtrainer John van ’t Schip ook al een aantal keer de aanvoerdersband. In de tussentijd debuteerde hij bovendien in het Nederlands elftal. De ontwikkeling en prestaties van Hato zijn dus ook bij The Athletic niet onopgemerkt gebleven. “De 17-jarige vindt zijn weg in wat een moeilijk eerste seizoen in de Eredivisie is geweest voor Ajax, maar hij is linksbenig, ambitieus aan de bal, heeft een aangename volwassenheid in zijn spel en is al 1,80 meter lang”, zo klinkt het.

Volgens het scoutingsrapport van de Britse krant komt Hato na Mika Mármol van UD Las Palmas zelfs het dichtst in de buurt van de kwaliteiten en eigenschappen van Martínez. “Hato is een speler die er baat bij heeft om een ervaren ‘tackeler’ naast zich te hebben”, schrijft The Athletic. Het zou de krant niet verbazen als Hato op den duur wordt gelinkt aan een overgang naar Manchester United. Zeker niet als Ten Hag voorlopig aan het roer blijft op Old Trafford. Hato is bij Ajax momenteel in het bezit van een (jeugd)contract tot medio 2025. De verwachting is dat als hij eenmaal achttien kaarsjes heeft uitgeblazen zijn handtekening gaat zetten onder een flink opgewaardeerd contract.

Van de Ven

Andere bekende namen die door The Athletic naar voren worden geschoven als eventuele defensieve versterking voor Manchester United zijn onder meer Micky van de Ven en Jarrad Branthwaite. Van de Ven verruilde VFL Wolfsburg afgelopen zomer voor Tottenham Hotspur en maakt vooralsnog veel indruk in de Premier League. Branthwaite kwam in het afgelopen seizoen nog op huurbasis uit voor PSV. De Eindhovenaren hoopten hem definitief over te nemen van Everton, maar dat verlangde een fors bedrag voor de Engelsman.