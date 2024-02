Toornstra openbaart pijnlijke opmerking Van Gaal na Oranje-debuut

heeft in de podcast Fresia en Milan Parkeren de Bus teruggeblikt op zijn debuut in het Nederlands elftal. Op 7 juni 2013 maakte de middenvelder in het vriendschappelijke duel met Indonesië (0-3 winst) zijn eerste minuten in het grote Oranje. Na afloop van de wedstrijd maakte toenmalig bondscoach Louis van Gaal een pijnlijke opmerking richting Toornstra.

Het Nederlands elftal maakte in de zomer van 2013 een lucratieve trip door Azië, waarvoor naast Toornstra ook onder meer Lerin Duarte, Miquel Nelom en Dwight Tiendalli werden uitgenodigd. De nu inmiddels 34-jarige Toornstra verscheen tegen Indonesië aan de aftrap en speelde, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Wesley Sneijder en Robin van Persie, de hele wedstrijd.

De wedstrijd werd in de Indonesische hoofdstad Jakarta gespeeld. "Het was daar natuurlijk hartstikke warm. Ik stond in de basis, maar na 75 minuten kon ik niet meer. Ruben Schaken bleef maar gaan over de rechterkant, dus het laatste kwartier heb ik nog drie ballen afgekapt en teruggespeeld. Toen ik het veld afliep, zei Louis van Gaal tegen mij: jij bent echt kampioen achteruit spelen, hè?"

Die opmerking ging Toornstra niet in de koude kleren zitten. "Ik kwam van een koude kermis thuis. Voor mijn gevoel had ik redelijk gespeeld, dus ik stond wel weer met beide benen op de grond. Die nacht heb ik heerlijk geslapen", grapt Toornstra, die in totaal vier wedstrijden voor het Nederlands elftal speelde.