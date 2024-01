ADO Den Haag pakt door en werkt aan sensationele terugkeer

ADO Den Haag is er alles aan gelegen om dit seizoen de stap naar de Eredivisie te zetten en steekt die ambitie niet onder stoelen of banken. De huidige nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie is niet alleen in gesprek met en , maar werkt ook aan een terugkeer van . Dat meldt verslaggever Jim van der Deijl van Omroep West maandag althans. Toornstra is op dit moment nog speler van FC Utrecht.

De middenvelder streek in de zomer van 2009 neer in Den Haag en sloot een paar maanden later al aan bij de hoofdmacht van ADO. Daarvoor kwam hij uiteindelijk 118 keer in actie, goed voor zeventien doelpunten en dertien assists. Toornstra bekroonde zijn sterkte prestaties in de Hofstad met een overgang naar FC Utrecht, dat hem anderhalf jaar later voor bijna vier miljoen euro verkocht aan Feyenoord. Met die club kroonde de middenvelder zich in 2017 tot kampioen van Nederland, won hij twee keer de beker en reikte hij in 2022 tot de finale van de UEFA Conference League.

Artikel gaat verder onder video

Toornstra verliet Feyenoord in de zomer van dat jaar voor FC Utrecht, waar hij acht jaar na zijn vertrek dus terugkeerde. Waar Toornstra vorig seizoen nog onomstreden was, is dat in de huidige jaargang zeker niet het geval. De middenvelder kwam dit seizoen vooralsnog vijftien keer in actie in alle competities (Eredivisie en KNVB Beker), maar verscheen in slechts zeven wedstrijden aan de aftrap. Toornstra is bij FC Utrecht in het bezit van een aflopend contract en dat betekent dat hij sinds de jaarwisseling mag onderhandelen met andere clubs over een eventuele transfer in de zomer. ADO hoopt hem te kunnen verleiden tot een terugkeer.