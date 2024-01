Nick Marsman staat na Amerikaans avontuur voor rentree op Nederlandse velden

staat voor een rentree op de Nederlandse velden. De voormalig doelman van onder meer FC Twente, FC Utrecht en Feyenoord is op dit moment in gesprek met ADO over een contract in Den Haag. Dat meldt Voetbal International althans. Marsman is sinds zijn vertrek bij het Inter Miami van Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba en Luis Suárez transfervrij.

De Zwollenaar keepte in het verleden voor FC Twente, Go Ahead Eagles, FC Utrecht en maakte in de zomer van 2019 de verrassende overstap naar Feyenoord. Voor de Stadionclub uit Rotterdam zou hij uiteindelijk nog dertig keer in actie komen, alvorens in de zomer van 2021 de oversteek te maken naar de Verenigde Staten. Daar tekende hij bij Inter Miami. Bij die club stond hij dertig keer onder de lat. Inter Miami baarde opzien door afgelopen zomer naast Messi ook Busquets en Alba naar de MLS te halen. De rol van Marsman was toen echter al uitgespeeld. De Nederlander verscheen in 2023 niet binnen de lijnen in de MLS.

Marsman werd nog wel uitgeleend aan San Antonio FC, waarvoor hij twaalf keer in actie kwam. Nu hoopt ADO Den Haag hem terug te halen naar Nederland. Voetbal International meldt maandag dat de doelman heeft gesproken met de huidige nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie. “De ambitieuze club uit de Keuken Kampioen Divisie ziet in de routinier een belangrijke steunpilaar in de strijd om promotie naar de Eredivisie”, leest het. De achterstand op nummer één Willem II en nummer twee Roda JC is momenteel respectievelijk acht en twee punten.

Om die achterstand weg te werken, hoopt ADO naast Marsman, zoals FCUpdate-journalist Mounir Boualin vorige week al wist te melden, ook op de komst van Alex Schalk én Jordi Buijs. Laatstgenoemde bood zich volgens VI aan bij NAC Breda, maar daar zit men niet op zijn komst te wachten. Darije Kalezic, de huidige trainer van ADO, ziet in Buijs daarentegen een 'directe versterking' voor zijn ploeg.