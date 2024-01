Alex Schalk onderhandelt over rentree op Nederlandse velden

keert mogelijk terug op de Nederlands velden. De 31-jarige aanvaller onderhandelt met ADO Den Haag over een dienstverband, zo weet presentator/journalist Mounir Boualin van FCUpdate.

Schalk staat momenteel nog in Japan onder contract bij Urawa Reds. Het contract van de spits annex vleugelspeler loopt op 1 februari echter af, waardoor hij transfervrij kan uitkijken naar een nieuwe club.

Jeugdliefde NAC Breda is één van de clubs die geïnteresseerd is in de diensten van Schalk, maar die lijkt op dit moment de voorkeur te gaan geven aan een avontuur bij ADO Den Haag. ADO doet met een derde plaats bovenin mee in de top van de Keuken Kampioen Divisie en mag zodoende dromen van promotie naar de Eredivisie, terwijl NAC negende staat. Het verschil op de ranglijst tussen beide teams bedraagt na twintig speelrondes zes punten.

Schalk beleefde zijn doorbraak in Nederland bij NAC. Hij speelde daarna in eigen land voor Jong PSV en Go Ahead Eagles, alvorens hij in 2015 naar het buitenland verkaste. Schalk diende Ross County in Schotland, Servette FC in Zwitserland en sinds 2022 Urawa Reds in Japan.

ADO en NAC zijn overigens niet de enige clubs met belangstelling voor Schalk. Ook diverse clubs uit Japan zien zijn komst wel zitten.