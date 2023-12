WK-droom Linssen en Schalk ten einde door veelvraat Guardiola

De droom van en met de Urawa Reds op het WK voor clubteams is ten einde. De Nederlanders zagen hoe hun ploeggenoten het een helft volhielden in halve finale tegen Manchester City, maar een eigen doelpunt brak de ban in de finale. Op het moment dat beide Nederlanders op het veld stonden, was het duel al gespeeld (0-3).

Net als in de kwartfinale tegen het Mexicaanse León begonnen zowel Linssen als Schalk – ondanks zijn heldenrol in die wedstrijd – op de bank tegen Manchester City. Zonder de twee aanvallers in het veld hield de Japanse club het bijna een helft vol, maar toen Marius Høibraten op slag van rust de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman gleed, was het verzet gebroken.

In het eerste kwartier van de tweede helft liepen The Citizens via de eerste goal in City-dienst van Mateo Kovacic en Bernardo Silva uit naar een 0-3 voorsprong, waaraan Linssen – die na ruim een uur binnen de lijnen kwam – en de zeven minuten eerder in het veld gekomen Schalk niets meer konden veranderen. Basisklant Nathan Aké had weinig te duchten van zijn twee ingevallen landgenoten.

Manchester City plaatst zich door de zege voor de finale van het WK voor clubteams en blijft in de race voor de vijfde prijs van dit kalenderjaar, waardoor de droom van Linssen en Schalk teneinde is. De formatie van succescoach Pep Guardiola neemt het in de finale op tegen Fluminense, dat maandag in de andere halve finale met 2-0 van Al-Ahly won. Vrijdag staan zowel de finale als de strijd om de derde/vierde plaats op het programma.