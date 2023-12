Feyenoord-vertrekker mist Slot: 'Normaler mens kun je niet vinden'

verliet Feyenoord anderhalf jaar geleden voor een avontuur in Japan. De aanvaller heeft het goed naar zijn zin bij de Urawa Red Diamonds, maar heeft ook heimwee naar Rotterdam-Zuid. Zo mist hij de samenwerking met trainer Arne Slot enorm, vertelt hij bij Voetbal International.

Ondanks dat Linssen in het laatste deel van het seizoen werd ingehaald door Cyriel Dessers in de pikorde, kijkt hij met warme gevoelens terug. “Ik voelde me altijd gewaardeerd door Arne Slot. “Ik wil heel graag dat je blijft, ik vind je heel belangrijk voor het team”, zei hij nog. Maar hij begreep mijn overwegingen om voor Urawa te kiezen. Ik mis hem wel hoor. Als trainer, ook als persoon.”

In het ene jaar dat Linssen met de coach samenwerkte, raakte hij onder de indruk van Slot. “Arne is de beste trainer die ik heb meegemaakt. Maar een normaler mens kun je niet vinden onder de trainers. Ik ben zelf ook normaal, kan met iedereen overweg, hij is net zo. Hij ís een vakidioot, maar je kunt ook met hem dollen. En hij heeft een heel natuurlijke manier om met spelers om te gaan. “Hé Linssen, heeft iemand de groente van je bord gestolen”, zoiets kon hij zeggen als hij langsliep tijdens het eten. Daar hou ik van. Geen trainer die meteen begint te zeuren.”

Het contract dat in Japan op Linssen lag te wachten, was gezien zijn leeftijd en enorm verschil in salaris niet te weigeren en dus verliet hij Feyenoord al na één seizoen. “Het eerste half jaar bij Feyenoord had ik het moeilijk. Mensen gingen roepen dat ik Kuipvrees had. Onzin. Dat stadion gaf mij juist een kick. De druk bij Feyenoord is heel groot, zeker als het even minder gaat, maar ik heb dat nooit als een last ervaren. Uiteindelijk heb ik mijn waarde voor de club zeker gehad.”