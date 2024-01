Nick Marsman keert na ruim twee jaar terug op de Nederlandse velden

is terug op de Nederlandse velden. Voetbal International meldde afgelopen maandag al dat de oud-doelman van onder meer FC Twente, FC Utrecht en Feyenoord op het punt stond om bij ADO terug te keren in zijn thuisland en de club uit Den Haag heeft hem nu officieel binnen. Marsman staat in ieder geval tot het einde van dit seizoen onder contract bij de huidige nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie.

ADO is er alles aan gelegen om dit jaar te promoveren naar de Eredivisie. De club uit Den Haag vindt zich na twintig wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie terug op de derde plaats. De achterstand op Willem II is met acht punten fors, maar Roda JC heeft er slechts twee meer. Om een terugkeer op het hoogste niveau van Nederland mogelijk te maken wil ADO de selectie deze maand van nieuwe impulsen voorzien. FCUpdate-journalist Mounir Boualin maakte onlangs al melding van de interesse in Alex Schalk en VI pakte twee dagen geleden uit met de interesse in Marsman.

De doelman mag zich nu dus officieel speler van ADO noemen. Marsman stond in het verleden onder contract bij FC Twente, Go Ahead Eagles, FC Utrecht en Feyenoord. In de zomer van 2019 maakte hij een toch wel verrassende transfervrije overstap naar de Rotterdammers, waarvoor hij dertig keer in actie zou komen. Marsman liet twee jaar later de Nederlandse velden achter zich en koos met een overstap naar Inter Miami voor een Amerikaans avontuur. Voor die club kwam hij niet verder dan dertig officiële optredens. Inter Miami baarde opzien door afgelopen zomer Lionel Messi, Sergio Busquets én Jordi Alba binnen te halen, maar toen was Marsman zijn rol al uitgespeeld.

Marsman keepte op huurbasis nog zeven wedstrijden voor San Antonio FC, alvorens transfervrij terug te keren naar Nederland. Technisch directeur Joris Mathijssen van ADO is erg blij met de komst van de routinier. “Door de langdurige blessure van Wentges en deelname van Nikiema aan de Afrika Cup, wilden we onze selectie versterken met een ervaren doelman om het keepersteam weer compleet te maken. Met Marsman hebben we die gewenste versterking gevonden”, vertelt de voormalig Oranje-international op de clubsite. Marsman heeft zijn handtekening gezet onder halfjarig contract.