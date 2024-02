‘Transfer naar absolute wereldtop lonkt na dit seizoen voor lichtpuntje van Ajax’

kan na dit seizoen mogelijk een fraaie stap hogerop maken. Volgens FootballTransfers heeft de Duitse doelman van Ajax zich namelijk in de kijker gespeeld bij Arsenal, de huidige nummer drie van de Premier League en op dit moment samen met koploper Liverpool en regerend kampioen Manchester City de belangrijkste titelkandidaat in Engeland.

Ramaj is bezig aan zijn eerste seizoen in Ajax sinds zijn zomerse komst van Eintracht Frankfurt en weet zich als een van de weinige spelers te onttrekken aan de sportieve malaise bij de Amsterdammers. Afgelopen donderdag bijvoorbeeld nog hielp bij het elftal van trainer John van ’t Schip met indrukwekkend keeperswerk aan een 1-2 overwinning op FK Bodø/Glimt, waardoor de achtste finales van de Conference League werd bereikt.

Artikel gaat verder onder video

De imposante vorm van de 22-jarige goalie is naar verluidt ook in Engeland niet onopgemerkt gebleven, want volgens FootballTransfers ziet Arsenal in Ramaj de ideale versterking voor het keepergilde. De keeper moet bij de Engelse grootmacht de opvolger worden van Aaron Ramsdale, die zijn plek onder de lat sinds enkele maanden kwijt is aan David Raya en veelvuldig in verband wordt gebracht met een vertrek bij the Gunners.

Ramsdale zou onder meer in beeld zijn bij stadsgenoot Chelsea. Voor Raya geldt dat hij dit seizoen door Arsenal wordt gehuurd van Brentford, maar de club van trainer Mikel Arteta gaat vrijwel zeker gebruikmaken van de optie om de Spaanse sluitpost na dit seizoen voor ongeveer dertig miljoen euro definitief in te lijven. Ramaj zelf heeft bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2028. Volgens FootballTransfers werd Ramaj in zijn tijd bij Eintracht Frankfurt ook al gevolgd door Arsenal.