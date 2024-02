Transferontwikkelingen bij Ajax: John van 't Schip krijgt slecht nieuws te horen

John van 't Schip hoeft bij Ajax niet meer op een extra ervaren versterking te rekenen, zo meldt het Algemeen Dagblad. De zestigjarige trainer drong afgelopen weekend na de met 2-4 gewonnen uitwedstrijd tegen Heracles Almelo aan op een tweede winteraanwinst, maar zijn verzoek wordt naar het zich laat aanzien niet ingewilligd.

Van 't Schip gaf zaterdagavond aan dat zijn selectie na de komst van Jordan Henderson nog meer routine nodig heeft. "Versterkingen zijn best welkom. Het liefst hebben we die nu natuurlijk, alleen is dat wel kort dag. Willen we écht een stap maken, dan denk ik dat dat noodzakelijk is. Op sommige posities zijn we dun bezet", zei de trainer.

Artikel gaat verder onder video

Het Algemeen Dagblad gaat er echter van uit dat Ajax op de laatste dag van de winterse transferperiode geen konijn uit de hoge hoed tovert. Omdat (lucratieve) uitgaande transfers zijn uitgebleven, hoeft Van 't Schip niet meer op een extra ervaren versterking te rekenen.

De kans is volgens de krant 'levensgroot' dat Steven Bergwijn, Chuba Akpom en Carlos Forbs in Amsterdam blijven. Zij werden de voorbije weken gelinkt aan een uitgaande transfer. Waar Forbs al te horen kreeg dat hij niet mag vertrekken, hebben de Amsterdammers ook geïnteresseerde clubs in Akpom afgewimpeld.

Late transfers bij Ajax

Mogelijk gebeurt er op de slotdag de winterse transferperiode toch nog wat bij Ajax. Anass Salah-Eddine staat in de belangstelling van FC Twente, terwijl Julian Rijkhoff staat op het punt om over te komen van Borussia Dortmund.