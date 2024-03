Twijfels over Oranje-basisspeler op WK 2022: ‘Het zou mij verbazen als hij meegaat naar het EK’

Maarten Wijffels denkt dat niet meegaat met Oranje naar het EK. Het eindtoernooi, dat in juni van start gaat, komt te vroeg voor de centrale verdediger die afgelopen woensdag na 201 dagen terugkeerde op het trainingsveld van Arsenal, verwacht Wijffels.

Hoewel de kans aannemelijk is dat Timber in de komende maanden fit genoeg is om deel uit te maken van de Oranjeselectie, twijfelt de journalist aan een oproep voor het EK. “Er zal in de komende interlandperiode geselecteerd worden voor de wedstrijden in maart, dan kun je hem, zeker als hij de pannen van het dak speelt, daarna nog overwegen om mee te nemen”, begint Wijffels in de AD Voetbalpodcast.

Artikel gaat verder onder video

“Als je Arsenal bent, en je hebt zo’n speler al driekwart seizoen gemist, sta je dan te trappelen om te zeggen: ga jij maar dat toernooi spelen. Of zou je hem liever thuishouden met het oog op het volgende seizoen?”, vraagt Wijffels zich af. “Ik denk dat de KNVB, en bondscoach Ronald Koeman, daar gezien de karrevracht aan centrale verdedigers wel mee kunnen leven.”

“Het zou mij verbazen als hij nog meegaat. Maar goed, je weet het nooit”, sluit de journalist van het Algemeen Dagblad af. Uit de beelden die Arsenal woensdag deelde blijkt dat Timber, die op het WK in 2022 basisspeler was bij Oranje, inmiddels weer in staat is om op het veld te trainen, zij het nog zonder bal. Bovendien is op het tweede plaatje te zien dat hij ook alweer kan aanzetten voor een sprintje, wat enige hoop biedt op een voorspoedig herstel.