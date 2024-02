Driessen: ‘Ajax had hem misschien kunnen ophalen, maar dat gaat niet door. Doodzonde’

Valentijn Driessen vindt het ‘doodzonde’ dat Ajax er niet in is geslaagd om deze winter terug te halen naar Amsterdam. De Argentijn ruilde de Nederlandse recordkampioen in de zomer van 2022 in voor Olympique Lyonnais, maar werd een jaar later alweer in verband gebracht met een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA. De naam van Tagliafico passeerde ook deze transferwindow de revue, maar een hereniging bleek niet haalbaar.

Het was bij aanvang van deze transferwindow een publiek geheim dat Ajax zich graag wilde versterken met een ervaren kracht op het middenveld, het liefst iemand die uiteraard ook nog veel kwaliteit met zich mee zou brengen. De Amsterdammers kwamen in hun zoektocht uit bij Jordan Henderson. De Engelsman verruilde Liverpool afgelopen zomer nog voor Al-Ettifaq, maar hield het na een halfjaar alweer voor gezien in Saudi-Arabië. Ajax maakte de komst van Henderson op 18 januari wereldkundig. De middenvelder zag zijn nieuwe teamgenoten in de daaropvolgende anderhalve week winnen van RKC Waalwijk (4-1) en Heracles Almelo (2-4).

Na afloop van de ontmoeting met Heracles stak John van ’t Schip zijn wens echter niet onder stoelen of banken. De interim-hoofdtrainer hoopte dat de club zich in de laatste dagen van de transferwindow kon versterken met nóg een ervaren speler. De naam van Tagliafico viel en dat was niet zonder reden. De eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn hoopte de Argentijn afgelopen zomer al te kunnen verwelkomen, maar toenmalig technisch directeur Sven Mislintat kwam met andere spelers op de proppen. Tagliafico bleef bij Lyon, waarmee hij een moeizaam seizoen doormaakt. De Zuid-Amerikaan ontbrak afgelopen weekeinde in de selectie voor het duel met Stade Rennes en dat was voor menig Ajax-fan reden om te hopen op een terugkeer van de voormalig publiekslieveling.

Maar van een hereniging tussen Ajax en de linksback komt het ook deze transferwindow niet. En dat vindt Driessen ‘doodzonde’. “Bij Ajax zochten ze nog een ervaren speler, maar dat gaat volgens mij niet door”, vertelt de verslaggever op de website van De Telegraaf. “Tagliafico hadden ze misschien kunnen ophalen in Lyon, maar volgens mij is daar een streep doorheen gezet. Hij vraagt ook veel te veel salaris.” Tagliafico heeft bij de gevallen Franse grootmacht een contract tot medio 2025, dus wellicht waagt Ajax komende zomer een nieuwe poging. Tot die tijd moet Van ’t Schip op de linksbackpositie doen met Borna Sosa en Ar’jany Martha. Jorrel Hato zou daar eveneens uit de voeten kunnen. Anass Salah-Eddine maakte op Deadline Day nog een transfer naar FC Twente. Hij kwam onder Van ’t Schip niet meer aan de bak.