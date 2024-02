Valentijn Driessen komt met slecht nieuws voor Ajax-fans: ‘Dat is serieus voor te stellen’

Het ligt in de lijn der verwachting dat Ajax een drukke transferzomer tegemoet gaat, maar het zou Valentijn Driessen niet verbazen als de gevallen grootmacht de hand op de knip houdt voor inkomende transfers boven de tien miljoen euro. Dat is volgens de verslaggever van De Telegraaf dan een gevolg van de teleurstellende prestaties dit seizoen, die naar alle waarschijnlijkheid niet zullen leiden tot de benodigde inkomsten uit de Champions League.

Ajax had zich in deze jaargang maar wat graag gerevancheerd voor de prestaties in het afgelopen seizoen. De Amsterdammers werden in zowel de Champions League als Europa League roemloos uitgeschakeld, gingen in de bekerfinale na strafschoppen onderuit tegen PSV en moesten in de Eredivisie genoegen nemen met de derde plaats. Daardoor kwalificeerden zij zich voor het eerst sinds 2018 niet voor het hoofdtoernooi van de Champions League en dat had weer als gevolg dat er belangrijke inkomsten werden misgelopen.

Dat had serieuze consequenties voor de transferzomer. Ajax wilde de selectie dolgraag versterken, maar moest eerst spelers van de hand doen voordat er geld kon worden uitgegeven. Komende zomer lijkt een herhaling van zetten te zullen worden. Ajax bezet momenteel de vijfde plaats en lijkt deelname aan de Champions League definitief te kunnen vergeten na de nederlaag in AZ. Daardoor is de achterstand op nummer drie FC Twente en nummer vier AZ respectievelijk elf en zes punten. “Daar duikt naast het sportieve verhaal ook het financiële verhaal op van Ajax’ nederlaag bij AZ. De afgesneden weg naar de derde plaats (recht op voorronde Champions League 2024-2025) betekent dat Ajax zich voor de tweede maal niet plaatst voor het uitermate lucratieve kampioenenbal”, schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf.

“Terwijl de recordkampioen nog steeds een huishouden runt op Champions League-niveau”, vervolgt de verslaggever. Volgens Driessen staan de huidige inkomsten ‘niet in verhouding’ tot de extreme uitgaven. Die zouden vooral op salarisvlak aan de hoge kant zijn. “Vaak langjarige contracten op Champions League-niveau. De Conference League biedt daarvoor geen uitkomst. Waar Ajax bij winst zo’n twintig miljoen euro (de teller staat nu op 12 miljoen euro) toucheert, zal de UEFA nu al zo’n zestig miljoen euro overmaken naar PSV.” De ‘penibele financiële situatie’ en het mislopen van Champions League-voetbal heeft tot gevolg dat Ajax op de transfermarkt een pas op de plaats moet maken. “Verkopen zal voor kopen gaan en het is serieus voor te stellen dat de hand op de knap gaat voor transfers boven de tien miljoen euro”, stelt Driessen.

De Amsterdammers gaven in de voorbije transferzomers nog enorme bedragen uit, veelal aan spelers die vooralsnog geen versterking zijn gebleken. “Van ’t Schip moet het seizoen overleven met het aanwezige tekortschietende spelersmateriaal. Als hij vermoedt dit te realiseren zonder Cruijffs voetbalvisie te volgen, dan kan hem dat in Ajax’ huidige toestand moeilijk kwalijk worden genomen”, stelt Driessen. “Want evenals zijn vertrokken voorganger Maurice Steijn ondervind hij aan den lijve dat de meeste clubs uit het linkerrijtje te sterk zijn voor Ajax.”