Driessen verzint opmerkelijke bijnaam voor Henderson: ‘Dat hoort niet bij Ajax’

kan vooralsnog weinig goed doen in de ogen van Valentijn Driessen. Ajax haalde de voormalig Liverpool-aanvoerder vorige maand met veel bombarie naar Amsterdam, maar Driessen was na diens eerste optreden tegen PSV al opvallend kritisch en is dat ook na de ontmoeting met sc Heerenveen. Volgens de verslaggever speelt Henderson het voetbal dat niet bij Ajax hoort.

Ajax verbaasde vriend en vijand door in de zoektocht naar een nieuwe controlerende middenvelder uit te komen bij Henderson. Velen hadden niet voor mogelijk geacht dat de Engelsman daadwerkelijk de overstap zou maken naar de Nederlandse recordkampioen, maar op 19 januari stond hij toch echt voor het eerst de pers te woord in de Johan Cruijff ArenA. Driessen is vooralsnog echter niet onder de indruk van wat Henderson laat zien in het wit-rood-wit. De verslaggever van De Telegraaf was na de ontmoeting tussen Ajax en PSV genadeloos voor de voormalig Liverpool-aanvoerder en zag hem in Friesland opnieuw geen hoge ogen gooien.

Artikel gaat verder onder video

Henderson kon in elk geval niet voorkomen dat de Amsterdammers zoals wel vaker dit seizoen zeeën van ruimte weggaven aan hun tegenstander. “Je ziet dat het met Henderson af en toe ook open huis is bij Ajax”, zegt Driessen in een video-item van De Telegraaf. Driessen vond Henderson ook in balbezit niet zijn ‘gelukkigste’ wedstrijd spelen. “Vorige week tegen PSV was het veel breed en weinig diep. Nu had hij veel diepteballen, maar het is long ball Hendo lijkt het wel. Dat is niet het spel dat Ajax hoort te spelen. Dat hoort via combinatievoetbal over het middenveld door te komen met mensen tussen de linies. Dat heb ik heel weinig gezien.”

Driessen zag Ajax in de tweede helft wat meer en beter tot voetballen komen. Dat had volgens de verslaggever vooral te maken met de wissel van Carlos Forbs. De Portugees kreeg bij afwezigheid van Steven Bergwijn de kans om zich vanaf het begin te laten zien, maar kon geen potten breken en werd bij aanvang van de tweede helft vervangen door Chuba Akpom. Daardoor schoof Kristian Hlynsson een linie naar voren. “Hij kan dat wel en deed het wel wat beter. Daardoor werd Ajax ook wat gevaarlijker en speelden ze wat aanvallender dan voor rust”, stelt Driessen, die van mening is dat Henderson in aanvallend opzicht te weinig brengt. “Hij heeft natuurlijk wel het niveau om mee te draaien bij Ajax, maar is niet de doorslaggevende factor. Zowel niet aanvallend en bij Heerenveen bleek ook niet verdedigend.”