Valentijn Driessen trekt opmerkelijke conclusie over Ajax-held Diant Ramaj

was donderdagavond niet voor het eerst sinds de start van dit kalenderjaar de grote uitblinker bij Ajax. De doelman, die afgelopen zomer de overstap maakte van Eintracht Frankfurt, hield de Amsterdammers met een aantal fantastische reddingen op de been in de uitwedstrijd tegen FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de Conference League. Valentijn Driessen verwacht echter dat Ramaj tekort komt voor de top. Dat heeft niet met zijn kwaliteiten te maken, maar met zijn lengte.

Toenmalig technisch directeur Sven Mislintat haalde afgelopen zomer de ene na de andere voor velen onbekende speler naar Amsterdam. Ramaj was één van hen. Hoewel Ajax met Geronimo Rulli, Remko Pasveer en Jay Gorter al drie keepers onder contract had staan, achtte de Duitse directeur het noodzakelijk om nóg een sluitpost te contracteren. Ajax telde een paar miljoen euro neer voor de doelman van Eintracht Frankfurt. Dat deed de wenkbrauwen in Amsterdam fronsen. Niet alleen omdat Ajax dus al het een en ander had te kiezen onder de lat, maar vooral omdat Ramaj in Duitsland nog maar weinig had laten zien.

Eenmaal bij Ajax moest Ramaj lang wachten op een kans. De eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn koos na het geblesseerd uitvallen van Rulli voor Gorter. Pas toen laatstgenoemde ook geblesseerd afhaakte, mocht Ramaj zich laten zien. Onder John van ’t Schip is hij de nummer één bij Ajax. En hij laat (bijna) wekelijks zien waarom. Ook donderdagavond dus. “Toegegeven, de Duitse keeper is tot dusver de beste aankoop in de regen van miskopen van de ontslagen Duitse directeur voetbalzaken Mislintat”, schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. Maar de verslaggever verwacht niet dat de doelman uiteindelijk de top zal halen. “Hoewel zijn geringe lengte Ramaj niet valt aan te rekenen, is dat lichamelijke gebrek zijn achilleshiel om in de top van Europa te keepen.”

“Hij bezit niet de reach, de reikwijdte, en dat wreekt zich in de lucht”, vervolgt Driessen. “Tevens is Ramaj eerder geneigd rebounds weg te geven bij schoten in de hoek.” De Duitser hield Ajax in Noorwegen desondanks op de been, al had ook hij een engeltje op zijn schouder. De thuisploeg raakte immers ook een paar keer de lat. Dat was volgens Driessen niet het geval geweest als er bij Ajax een langere doelman onder de lat had gestaan. “Tweemaal kwam een bal op de lat, die door een langere doelman over het doel zou zijn getikt. Bij de Noorse gelijkmaker, een schot van twintig meter, kwam Ramaj simpelweg centimeters tekort. Toch bleek het spitsen van het niveau Bodø/Glimt niet desastreus, maar tegen de toppers in de Champions League en zelfs sommigen in de Europa League wordt het een ander verhaal voor Ajax en Ramaj.”