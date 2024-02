Valentijn Driessen trekt duidelijke conclusie na sc Heerenveen - Ajax

Valentijn Driessen is van mening dat doellijntechnologie verplicht gesteld moet worden in de Eredivisie. Het is onderwerp van gesprek na de ontmoeting tussen sc Heerenveen en Ajax (3-2) van zondagmiddag. De Amsterdammers leken er op de valreep nog een punt uit te slepen nadat een door Sven van Beek van richting veranderde bal de doellijn leek te passeren, maar de arbitrage beoordeelde dat ‘ie er niet in z’n volledigheid overheen was.

Ajax haalde vertrouwen uit het thuisduel met PSV, waarin de ongeslagen koploper op een 1-1 gelijkspel werd gehouden en er zelfs kansen waren om met drie punten van het veld te stappen. De formatie van coach John van ’t Schip hoopte het optreden in de topper tegen de Eindhovenaren een goed vervolg te geven op bezoek bij sc Heerenveen, maar kwam dramatisch voor de dag. Het keek binnen vijftig minuten tegen een 3-0 achterstand aan. Ajax kwam nog wel terug tot 3-2 en drong in de slotfase aan op een gelijkspel, maar dat zat er niet in.

Artikel gaat verder onder video

De Amsterdammers leken na afloop reden tot klagen te hebben, nadat de bal uit de kluts de doellijn leek te passeren. De arbitrage beoordeelde echter dat het niet honderd procent duidelijk te zien was of de bal daadwerkelijk over de lijn was geweest. “Het siert Van ’t Schip dat hij zijn eerste nederlaag als trainer van Ajax (in de Eredivisie, red.) niet ophing aan de bal al of niet over de lijn in de laatste minuut van de blessuretijd tegen sc Heerenveen”, schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. De verslaggever besteedt er daarentegen wél aandacht aan. “Los van de chique reactie van Van ’t Schip moet het onderwerp doellijntechnologie wel op tafel komen bij het competitiebestuur betaald voetbal.”

Driessen is van mening dat KNVB-directeur Marianne van Leeuwen en de directeuren van de Eredivisie (Jan de Jong) en Keuken Kampioen Divisie (Marc Boele) zich sterk moeten maken voor de invoering van doellijntechnologie in alle Eredivisie-stadions. “Technologie en voetbal vormen niet altijd een vloeiende combinatie, getuige de vele discussies rond het instituut VAR. Dit komt voornamelijk door de onvermijdelijke grijstinten, door besluiten op basis van interpretatie terwijl velen bij de invoering dachten dat alle beslissingen op het veld gevangen konden worden in zwart-wit. Niet dus.” Volgens Driessen is doellijntechnologie juist ‘zo zwart-wit als je maar kunt bedenken’. “De bal is wel of niet geheel over de lijn.”

“De eerste reflex is altijd dat het kostenplaatje te extreem is voor drie of vier beslissende momenten per seizoen”, vervolgt Driessen. “De positieve of negatieve gevolgen voor clubs kunnen zomaar een veelvoud van het aanschafbedrag behelzen. Wat als Ajax één punt te kort komt om zich te plaatsen voor de voorronde van de Champions League? Of dat sc Heerenveen door de twee ‘extra’ punten van zondag niet degradeert of zich juist kwalificeert voor Europees voetbal of de play-offs voor voetbal?” Driessen stelt dat het argument dat het onmogelijk zou zijn om doellijntechnologie in alle stadions toe te passen ‘niet telt’. “Eredivisieclubs moeten het mogelijk maken in hun stadions zoals ze ook aan allerlei veiligheidsvoorschriften moeten voldoen. Maak de aanwezigheid van doellijntechnologie één van de licentie-eisen om in de Eredivisie te mogen voetballen.”