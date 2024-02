Driessen hard voor Van ’t Schip, maar benoemt óók lichtpunt: ‘Paradoxaal genoeg…’

Valentijn Driessen is in zijn column in De Telegraaf hard voor Ajax-trainer John van ’t Schip. De opvolger van de eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn stuurde zijn elftal zondagmiddag op bezoek bij AZ in een 5-4-1-systeem het veld in en gooide daarmee de ‘identiteit van de Amsterdamse club overboord’, stelt Driessen. De verslaggever realiseert zich tegelijkertijd dat Van ’t Schip gezien de huidige omstandigheden weinig keus heeft.

“Het sportieve verhaal bij Ajax eiste nagenoeg alle aandacht op na AZ. Begrijpelijk omdat trainer Van ’t Schip voor de Noord-Hollandse derby de identiteit van de Amsterdamse club had gekieperd”, schrijft Driessen na de ontmoeting in Alkmaar. Van ’t Schip zag na de teleurstellende optredens van zijn ploeg in de voorgaande wedstrijd en de vele afwezigen genoodzaakt om het opnieuw over een andere boeg te gooien. Waar hij zijn ploeg donderdagavond in Noorwegen al massaal liet inzakken, koos hij in Alkmaar voor een systeem dat altijd verboden is geweest in Amsterdam.

Artikel gaat verder onder video

Dat laatste herhaalt Driessen nog maar eens in zijn column. “Van ’t Schip, de voormalig sierlijke rechtsbuiten van Ajax, stuurde zijn ploeg niet in een 4-3-3-formatie het veld in, maar vloekte in Alkmaar hardop in de kerk met een 5-4-1-systeem zonder buitenspelers. Op het oog schoffeerde Van ’t Schip daarmee Johan Cruijff, zijn voormalige leermeester, oude trainer, ooit vriend, steun en toeverlaat. De legendarische nummer 14 is de grondlegger van de Ajax-identiteit en joeg als columnist van De Telegraaf ooit trainer Martijn Jol door de achterdeur naar buiten omdat hij het lef had om Ajax’ culturele erfgoed te verkwanselen.”

Driessen denkt desondanks dat Cruijff zich ‘niet in zijn graf zal hebben omgedraaid’ tijdens AZ - Ajax. “Al was het alleen maar vanwege de eeuwige loyaliteit aan mannen met wie hij een innige relatie had. Die konden steevast rekenen op zijn onvoorwaardelijke steun. Deze support van Cruijff zou Van ’t Schip in deze situatie ongetwijfeld ten deel zijn gevallen.” En dat had dan niet los kunnen worden gezien van het spelersmateriaal dat Van ’t Schip tot zijn beschikking heeft. De oefenmeester kon tegen AZ geen beroep doen op Steven Bergwijn, Steven Berghuis en Jordan Henderson. Dan blijft er weinig over. In Carlos Forbs en Jaydon Banel ziet Van ’t Schip geen alternatieven voor Bergwijn en Berghuis, dat is volgens Driessen wel duidelijk.

“Daarbij kwam dat een ultra-defensief acterend Ajax door het weinig bijzondere Bodø/Glimt twee uur lang volledig van de mat werd gespeeld”, doelt Driessen op de wedstrijd van donderdagavond in Noorwegen, die Ajax met meer geluk dan wijsheid wist te winnen. “Paradoxaal genoeg leverden de tactische, verdedigende keuzes van Van ’t Schip tegen het weinig imponerende AZ niet direct meer defensieve zekerheid op, maar bracht het Ajax na een onwennig begin aan de bal meer vastigheid.” Driessen denkt dat daarom niet valt uit te sluiten dat Van ’t Schip vasthoudt aan het ‘nieuwe’ systeem. “Zelfs als Berghuis en/of Bergwijn weer beschikbaar zijn. De meeste faalaankopen van de vertrokken directeur voetbalzaken Sven Mislintat voelen zich er trouwens in thuis. Hoewel spelers als Borna Sosa en Anton Gaaei bewezen dat zij zelfs in hun favoriete systeem de kwaliteiten missen om op het niveau van AZ-Ajax een meerwaarde te zijn.”