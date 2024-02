Valentijn Driessen rekent niet op sensationele verrassing in EK-selectie van Koeman

gooit momenteel hoge ogen bij Feyenoord, maar Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns verwachten niet dat het talent snel in het Nederlands elftal zal verschijnen. De 22-jarige verdediger kreeg de nodige complimenten voor de wijze waarop hij AS Roma-spits Romelu Lukaku donderdag onschadelijk maakte. Een oproep voor Oranje lijkt gezien de forse concurrentie echter nog ver weg.

Driessen en Kapteijns bespreken in de podcast Kick-Off het talent van de verdediger. “Die doet het echt heel goed”, legt Driessen uit. “Ik denk dat dit een speler is die ook zijn terugslag nog zal krijgen. Dat is nergens op gebaseerd. Dat is alleen gebaseerd op het verleden, omdat veel spelers dat krijgen. Hij doet het prima, en hij is bijna de verbeterde versie van Gernot Trauner.”

Volgens de mannen bij De Telegraaf is het Nederlands elftal nog een stap te ver voor Beelen, mede door het aantal concurrenten op zijn positie. Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij en Jorrel Hato zijn bijvoorbeeld al spelers die hoger op het lijstje zullen staan van bondscoach Ronald Koeman. “Voor die positie zijn er al heel erg veel. Ik denk niet dat Koeman daarmee bezig is. Hato had hij er toen bij, want toen moest hij ook een linksbenige speler hebben. Ik denk dat voor deze positie het aanbod ruim voldoende is. Ik verwacht niet meteen dat hij na twee goede wedstrijden bij Oranje zal zitten.”

Driessen is het met zijn collega eens, en licht de situatie even toe. “Koeman heeft de selectie al grotendeels in zijn hoofd zitten. Tenzij bijvoorbeeld Van Dijk geblesseerd afhaakt, of De Ligt de zoveelste blessure heeft, dan zou hij misschien wel in beeld kunnen komen. Anders denk ik het ook niet, nee."