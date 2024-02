Driessen stuit binnen eigen krant op andere mening: ‘Heel belangrijk voor Ajax en dat heeft hij laten zien’

Waar Valentijn Driessen zich in zijn maandagcolumn in De Telegraaf andermaal kritisch uitlaat over het eerste optreden van in een Ajax-shirt, lees je in dezelfde krant ook een andere mening over het debuut van de Engelsman. Voormalig profvoetballer Peter Hoekstra is direct onder de indruk geraakt van de eerste bijdrage van Henderson in het wit-rood-wit en heeft hem meteen opgenomen in zijn Elftal van de Week.

Ajax maakte de komst van Henderson al op 18 januari wereldkundig, maar zijn debuut liet nog ruim twee weken op zich wachten. De Engelsman had voor het thuisduel met RKC Waalwijk nog niet de beschikking over de benodigde papieren en op bezoek bij Heracles Almelo wilde John van ’t Schip nog geen risico met hem nemen. De Ajax-trainer verklapte daags voor het duel met PSV dat Henderson aan de aftrap zou verschijnen en ruim 24 uur later betrad hij inderdaad voor het eerst als Ajacied de grasmat van de Johan Cruijff ArenA.

Waar Ajax-supporters en ook Van ’t Schip hun tevredenheid uitten over het debuut van de Engelsman, stelt Driessen dat hij er veel meer van had verwacht. Hoekstra sluit zich daarentegen aan bij de Amsterdamse achterban en trainer. De voormalig aanvaller van onder meer PSV en Ajax zag meteen hoe belangrijk Henderson is voor zijn nieuwe ploeg. “Henderson van Ajax staat ook in het elftal na zijn debuut tegen PSV. Ik hou van creativiteit en hij is een heel ander type middenvelder dan men daar misschien zou willen zien bij Ajax. Maar als ik kijk naar de rol van Henderson en hoe hij die direct oppakt, dan denk ik wel dat hij heel belangrijk voor Ajax is en dat hij dat heeft laten zien”, zegt Hoekstra in De Telegraaf.

“Dan heb ik het puur over wat hij met Ajax en de jongens daar doet, qua neerzetten bijvoorbeeld”, vervolgt de oud-profvoetballer. Het basisdebuut van Henderson ging ten koste van Benjamin Tahirović. Ajax telde afgelopen zomer een aantal miljoenen euro’s neer voor de komst van de Bosnische middenvelder en hij kreeg de afgelopen weken de kans als controlerende middenvelder, maar de organisatie bij de Amsterdammers was vaak zoek. In de thuiswedstrijd tegen uitgerekend PSV stond de ploeg van Van ’t Schip al een stuk beter en dat heeft het volgens Hoekstra voor een groot deel te danken aan de aanwezigheid van Henderson. “Laat ik het zo zeggen: als hij niet had meegedaan, had Ajax meer kansen tegen gekregen”, zo klinkt het.