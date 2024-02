Driessen vol verbazing na AZ-Ajax: 'Hij is er helemaal klaar mee, werkweigering van eerste tot laatste minuut'

Valentijn Driessen kan er met zijn hoofd niet bij dat tot zijn transfer naar Ajax afgelopen zomer basisspeler was in de Bundesliga. De Kroatische vleugelverdediger verruilde VFB Stuttgart voor een bedrag van acht miljoen euro voor Ajax, maar heeft sinds zijn komst naar Amsterdam nog niet kunnen imponeren. Volgens Driessen doet Sosa aan ‘werkweigering’.

Ajax baarde opzien door op de laatste dag van de zomerse transferwindow nóg een linksback binnen te halen. Toenmalig trainer Maurice Steijn had op dat moment al de beschikking over de kersverse aankoop Gáston Ávila, Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine, maar concludeerde na het verloren thuisduel met Ludogorets in de play-offs voor de Europa League dat er nog een vleugelverdediger bij moest komen. Steijn zelf had naar verluidt graag Nicolas Tagliafico zien komen, maar Mislintat ging voor oude bekende Sosa.

De Kroatische vleugelverdediger kostte Ajax acht miljoen euro, maar dat bedrag heeft hij de club vooralsnog niet terugbetaald. Sosa trad zondagmiddag op bezoek bij AZ aan als wingback in een 5-4-1-systeem en die rol leek hem op het lijf geschreven, maar ook in Alkmaar kon hij het verschil niet maken. Driessen is kiezelhard voor de linksback. “Hij liep rond vlak bij ons voor de perstribune en toen dacht ik echt van: hoe is het in godsnaam mogelijk dat deze jongen in Duitsland basisspeler is geweest?”, zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Want dat is rennen en vliegen en dat doet hij absoluut niet. Hij wandelt, bekijkt het spel, bekijkt de tribune en wat voor weer het is.”

Hoe kan dat toch, dat ook Sosa, een Kroatisch international die in 115 wedstrijden voor VFB Stuttgart vijf keer scoorde en 35 assists gaf, niet weet te aarden in Ajax-shirt? “Volgens mij is die jongen er helemaal klaar mee en doet hij aan werkweigering van de eerste tot de laatste minuut”, zegt Driessen. Sosa was zeker niet de enige zomeraankoop die in Alkmaar door het ijs zakte. Anton Gaaei maakte eveneens een zeer armoedige indruk. De Deen werd in de eerste helft al naar de kant gehaald door John van ’t Schip. “Gaaei doet nog zijn best, maar hij kan niets”, aldus Driessen.