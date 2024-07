Interesse in miljoenenaanwinst van Ajax: Alex Kroes kan na één jaar afscheid nemen

Atalanta Bergamo is geïnteresseerd in , zo meldt TuttuAtalanta maandagochtend. De Kroaat van Ajax zou in de nadrukkelijke belangstelling staan van de Italianen, die op zoek zijn naar een nieuwe vleugelverdediger. Sosa kwam vorig seizoen naar Ajax en heeft nog een contract tot medio 2028, maar lijkt door dit seizoen niet in aanmerking te komen voor een basisplaats in Amsterdam.

Met hoge verwachtingen hengelde Sven Mislintat de Kroatisch international een jaar geleden tegen het einde van de transferwindow binnen voor een slordige acht miljoen euro. Sosa kende vervolgens echter een slecht seizoen in Amsterdam onder trainers Maurice Steijn en John van 't Schip, waardoor het aannemelijk lijkt dat technisch directeur Alex Kroes open staat voor een vertrek van de Kroaat. Ajax heeft geld nodig om te investeren en de linksbackpositie is uitgerekend een van de posities waar Ajax erg goed bezet is.

Voorlopig lijkt er echter nog geen sprake te zijn van concrete interesse, want er ligt nog geen bod op tafel in Amsterdam. Wel is het duidelijk dat Atalanta de Kroaat als goede optie ziet. De winnaar van de Europa League volgt Sosa al jaren en zou nu in Bergamo Emil Holm moeten opvolgen. Aangezien Ajax een jaar geleden acht miljoen betaalde en Sosa vast heeft liggen tot 2028, zal Atalanta wel met een flinke zak geld op tafel moeten komen.

