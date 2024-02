Valentijn Driessen ziet NEC-linksback die bij Ajax beter zou functioneren dan Hato, Sosa en Martha

Valentijn Driessen denkt dat het bij Ajax momenteel beter zou doen dan de linksbacks die John van 't Schip op dit moment tot zijn beschikking heeft. Baas wordt dit seizoen door de Amsterdammers verhuurd aan de Nijmeegse club, maar zou volgens de journalist van De Telegraaf niet misstaan binnen het huidige Ajax.

"Baas van NEC is een Ajax-speler en is een betere linksback dan Jorrel Hato, Borna Sosa en Ar'Jany Martha. Dat zijn foute inschattingen, die laat je dan allemaal gaan", doelt Driessen op verschillende jonge spelers die Ajax afgelopen zomer van de hand heeft gedaan: "Het was misschien beter geweest dat Ajax, ik weet niet of dat contractueel kon, hem (Baas, red.) terug had gehaald."

Artikel gaat verder onder video

Driessen vindt niet dat elke verhuurde Ajacied op dit moment goed van pas was gekomen in Amsterdam, want als de presentator Hein Keijser van de podcast Kick Off van De Telegraaf de naam Naci Ünüvar laat vallen, corrigeert de journalist hem: "Nou, Ünüvar...Dat vind ik echt een lichtgewicht hoor", zegt Driessen, waarna Mike Verweij inhaakt: "Die (Ünüvar, red.) speelt bij FC Twente ook niet hoor!"