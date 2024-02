Van Basten ergerde zich aan Ahmetcan Kaplan, nog voordat de Ajax-debutant in het veld stond

was zondagmiddag bij zijn debuut voor Ajax tegen AZ (2-0 verlies) een van de weinige lichtpuntjes bij de Amsterdammers. Toch heeft Marco van Basten zich gestoord aan de 21-jarige centrumverdediger van Ajax.

Kaplan begon de wedstrijd tegen AZ zondag vanaf de reservebank. Hij werd echter al na 36 minuten voetballen bij een 1-0 achterstand binnen de lijnen gebracht door trainer John van ’t Schip, omdat Anton Gaaei niet voldeed als rechterwingback. Kaplan werd door Van ’t Schip ingebracht als centrumverdediger, waardoor Devyne Rensch de nieuwe rechterwingback werd.

Artikel gaat verder onder video

Het waren voor Kaplan pas zijn eerste minuten in de hoofdmacht van Ajax sinds zijn komst van Trabzonspor in de zomer van 2022. De Amsterdamse club betaalde destijds 9,5 miljoen euro voor de linksbenige verdediger, maar kon door een zware knieblessure nog nauwelijks van hem genieten.

Toen Kaplan op het punt stond het veld te betreden, viel Van Basten meteen iets op. “Ik zag Kaplan spelen. Die is twee jaar geleden gekocht voor 9,5 miljoen euro. Daarna heeft hij een zware blessure gehad. Dan valt die in en zie ik hem spelen met zijn kousen halfhoog”, zegt de oud-spits in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport. “Dan denk ik bij mezelf: oké, je bent twee jaar geblesseerd geweest, je komt erin als verdediger en draagt geen scheenbeschermers. Dat is toch een beetje gek, toch? Ik zie geen scheenbeschermers.”

Collega-analist Ronald de Boer weet Van Basten te melden dat Kaplan wel degelijk scheenbeschermers droeg: “Hij heeft ze wel, want je moet scheenbeschermers dragen. Anders mag je het veld niet eens betreden”, merkt de oud-middenvelder op. Van Basten is echter van mening dat de kleine scheenbeschermers die Kaplan droeg onvoldoende bescherming boden. “Hij draagt de scheenbeschermers op een manier die je niet echt beschermt. Dat is toch gek? Als je verdediger bent en je moet erin duiken, terwijl je geblesseerd bent geweest, dan moet je toch geen risico nemen met jezelf? Dat vond ik al heel vreemd”, aldus de oud-spits.

© Imago