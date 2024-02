Van der Gijp steunt weggehoonde Ajacied: 'Hij was vier klassen beter dan Sutalo'

René van der Gijp vindt dat onheus is behandeld in zijn periode bij Ajax. De verdediger speelde van 2018 tot 2022 in Amsterdam, maar was zelden onomstreden. Hij verkaste vervolgens naar Torino.

In de uitzending van Vandaag Inside werd vrijdagavond de behandeling van Kenneth Taylor door het Ajax-publiek besproken. Johan Derksen zei er ‘niets van te begrijpen dat die jongen wordt afgebrand door het eigen publiek’. Daarna vewees Van der Gijp naar Schuurs, die ook de nodige kritiek kreeg toen hij voor Ajax speelde.

“Weet je wat ik nooit begreep bij Ajax? Die jongen van Fortuna Sittard, dat vond ik altijd een goede speler. Als die jongen één foutje maakte, werd meteen gezegd: ‘Daar heb je hem weer.’ Weet je hoeveel fouten die Sutalo al gemaakt heeft?! Die heeft al 84 fouten gemaakt”, stelt de analist.

“Perr Schuurs heeft dat niet gedaan. Die was vier klassen beter dan Sutalo. Ik vond altijd wel dat wij overdreven negatief waren over Perr Schuurs, dat meen ik echt”, zegt Van der Gijp, die bijval krijgt van Wilfred Genee: “Ja, dat vind ik ook. Niet op z’n plaats.” Schuurs is ormaliter basisspeler bij Torino, maar staat sinds eind oktober aan de kant met een kruisbandblessure.