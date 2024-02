Van der Vaart schaamde zich voor Ajax: 'Heb echt nog nooit zoiets gezien'

Rafael van der Vaart moet toegeven dat hij zich afgelopen donderdag voor de eerste keer in zijn leven 'een beetje geschaamd' heeft voor Ajax. De Amsterdammers zegevierden in Noorwegen na verlenging met 1-2 tegen FK Bodø/Glimt, maar de oud-middenvelder noemt de prestaties van 'zijn' club op het veld 'schokkend'.

Ondanks een bizarre hoeveelheid aan kansen wisten de Noren Ajax-doelman Diant Ramaj donderdag maar één keer te passeren. De andere mogelijkheden werden ofwel door de Duitser verijdeld, voorkomen door een engeltje op de lat óf onverklaarbaar missen van de Noorse aanvallers. Van der Vaart: "Ik heb echt nog nooit zoiets gezien. Dan kun je zeggen: we zijn door, fantastisch. Maar ik schaamde me een beetje. Ik schaamde me echt voor het eerst."

"Donderdag vond ik echt schokkend", besluit Van der Vaart over de wedstrijd van donderdag. Zondag deed AZ wél wat de Noren donderdag nalaten: winnen van Ajax. In Alkmaar zakte Anton Gaaei, die als invaller nog zijn nut bewees in de Conference League-wedstrijd, opzichtig door het ijs. Trainer John van 't Schip haalde de Deen dan ook al na 36 minuten naar de kant.

"Dat is echt...", haakt Van der Vaart in. "Ik heb in Denemarken gevoetbald, gewoond en heel veel voetbal gekeken. Als je zó'n speler haalt, en die gaat spelen... Die kan het niveau niet aan. Ik vond het eerste doelpunt, dat hij zijn lichaam er niet inzette eigenlijk erger (dan het moment dat hem uiteindelijk op de wissel kwam te staan, red.). Dan ga je naar de volgende vraag: wat moet Ajax?", vervolgt Van der Vaart, die daar zelf het antwoord op schuldig moet blijven.