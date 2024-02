Van Hooijdonk kraakt Ajax: 'Het morele kompas is zoek, in Amsterdam voelen ze zich verheven'

Pierre van Hooijdonk is niet te spreken over het feit dat Ajax toenadering zocht tot Marc Overmars om te spreken over een terugkeer. Deze week werd bekend dat er via Leen Meijaard en Danny Blind contact is geweest met Overmars om weer bij Ajax aan de slag te gaan, maar zover kwam het niet.

"Ik ben enorm verbaasd dat het überhaupt gebeurt, maar daarnaast ook nog eens zo snel", zegt Van Hooijdonk bij Studio Voetbal, doelend op het feit dat de eerste toenadering al vier weken na Overmars' vertrek plaatsvond. "Het morele kompas is toch al eventjes zoek in Amsterdam. Er zijn meerdere zaken geweest. De coronavlucht, de Promes-situatie en volgens mij vergeet ik er dan nog één of twee. Men voelt zich daar toch verheven boven anderen. Dat vind ik kwalijk."

De NOS sprak onlangs met Overmars zelf en 'andere betrokken (oud-)bestuurders van Ajax' en mocht daarnaast 'bestuurlijke berichten' inzien. "Daaruit komt naar voren dat Overmars nog geen vier weken na zijn vertrek in februari 2022 door de toenmalige voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax, Leen Meijaard, werd benaderd voor een gesprek", zo viel te lezen. Daarin zou Overmars gevraagd zijn om in de zomer van 2022 terug te keren, wat door Meijaard niet wordt ontkend. Wel weerspreekt hij dat er sprake was van een 'concreet voorstel' richting Overmars, die zes weken na zijn vertrek uit Amsterdam aan de slag ging bij het Belgische Royal Antwerp FC.

In 2023 zou Ajax een nieuwe poging hebben ondernomen om Overmars tot een terugkeer te bewegen. De club stelde in mei van dat jaar in de persoon van Sven Mislintat eindelijk een opvolger aan, maar de Duitser werd na een veelbewogen transferzomer in september alweer de wacht aangezegd, onder meer omdat zijn rol bij enkele transfers onder de loep wordt genomen door accountantskantoor KPMG. Na het vertrek van Mislintat werd Overmars benaderd door zijn voormalig ploeggenoot Danny Blind.