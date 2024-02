Ajax stelt mogelijk debutant op: 'Maar hij gaat niet alle problemen oplossen'

Goed nieuws voor Ajax in de aanloop naar de Conference League-wedstrijd tegen Bodø/Glimt. Trainer John van ’t Schip kan beschikken over zowel Devyne Rensch als Ahmetcan Kaplan.

Rensch viel op 3 februari vroeg uit in de topper tegen PSV (1-1) en miste daarna de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen (3-1 nederlaag). Borna Sosa was zijn vervanger. Kaplan speelde dit seizoen geen officiële wedstrijden voor Ajax, maar wel elf voor Jong Ajax. Maandag deed hij 45 minuten mee tegen MVV Maastricht (3-0 zege). Zijn wissel in de pauze was uit voorzorg, met het oog op de wedstrijd tegen Bodø/Glimt.

Rensch en Kaplan waren woensdag aanwezig bij de training en kunnen donderdag dus in actie komen. Tijdens de persconferentie van woensdag weidt Van ’t Schip uit over Kaplan. “Hij heeft genoeg wedstrijden negentig minuten gespeeld bij Jong. Uit voorzorg hebben we dus gezegd dat 45 minuten genoeg was. Hij kan uiteraard spelen, ook als basisspeler, maar of dat gaat gebeuren, dat zie je morgen”, zegt Van ’t Schip.

Kaplan kwam in 2022 naar Ajax, maar debuteerde vanwege een kruisbandblessure nog niet in Ajax 1. Wat voegt hij toe ten opzichte van de huidige verdedigers? “Het is een ander type speler. Hij is sterk in de lucht, heeft een goede inspeelpass, maar het is ook een jonge speler. Na zijn blessure heeft hij alleen in Jong gespeeld. Hij is iemand met mogelijkheden, maar we kunnen niet verwachten dat hij het probleem oplost. Dat moeten we met elkaar doen."

Branco van den Boomen is terug

Van 't Schip laat verder weten dat Branco van den Boomen weer terug is: de middenvelder staat sinds begin november aan de kant na een knieoperatie. Ook hij trainde woensdag mee. “Het is voor hem te vroeg om te starten. Hij komt er voor het eerst weer bij in de wedstrijdselectie. Het is langzaam kijken waar hij ingepast kan worden, ook aan de hand van het wedstrijdverloop.”