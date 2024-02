Van 't Schip: 'Nee, daar heb ik niet over getwijfeld'

Ajax-trainer John van 't Schip heeft naar eigen zeggen niet getwijfeld voor hij besloot tot aanvoerder te benoemen zolang eerste captain afwezig is. De trainer van de Amsterdammers gaat voorafgaand aan het uitduel bij sc Heerenveen ook in op de keuze voor Carlos Forbs op de linksbuitenpositie.

Bergwijn raakte afgelopen week op het trainingsveld geblesseerd aan zijn hamstring. De Oranje-international zal daardoor in ieder geval in de maand februari niet meer in actie komen, zo bevestigde Van 't Schip vrijdag. De verwachting van de trainer is bovendien dat hij ook 'een deel van maart' niet over zijn aanvoerder kan beschikken.

Artikel gaat verder onder video

In Heerenveen krijgt Carlos Forbs de kans om te laten zien dat hij Bergwijn kan vervangen. "Er zijn altijd andere opties, maar we hebben gekozen voor Carlos", zegt Van 't Schip voorafgaand aan de wedstrijd in Heerenveen voor de camera's van ESPN. "Hij moet gewoon zijn wedstrijd spelen zoals hij dat kan, hij is natuurlijk een hele andere speler dan Steven Bergwijn. Hij krijgt vandaag een uitgelezen mogelijkheid om zich te tonen, naar de volgende wedstrijd gaan we dan kijken hoe het ervoor staat."

Henderson

Verslaggever Cristian Willaert benoemt de speculaties over de aanvoerdersband, die volgens velen beter om de arm van winteraanwinst Jordan Henderson had kunnen worden geschoven. "Nee, daar heb ik niet over getwijfeld", zegt Van 't Schip over de keuze voor Berghuis. Hij is wel tevreden met de inbreng van de Engelsman, die vorige week thuis tegen PSV (1-1) debuteerde in het rood en wit. "Hij staat in een positie waarin hij spelers neerzet en coacht. Maar dat had ook te maken met PSV, dat met name in de eerste fase veel in balbezit was waardoor wij teruggedrongen werden en automatisch wat dichter bij elkaar kwamen. Dan kan je vaak vanuit zo'n situatie in de wedstrijd groeien en ik denk dat we dat gedaan hebben, we zijn op een gegeven moment meer vooruit gaan spelen en hebben dat verdedigend best goed volgehouden."