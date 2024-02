Verbazing over pijnlijk 'verjaardagscadeau' van Ten Hag aan Antony

viert zaterdag zijn 24ste verjaardag, maar heeft ongetwijfeld leukere verjaardagen gekend. De aanvaller van Manchester United mocht zaterdag tegen Fulham (1-2 nederlaag) pas in de 99ste minuut invallen, tot verbazing van de analisten bij Viaplay.

Erik ten Hag koos voor Alejandro Garnacho op de rechterflank. De trainer maakte voorin wel ruimte voor basisdebutant Omari Forson, maar begon dus met Antony op de bank. In de tachtigste minuut viel Amad Diallo in en pas diep in de blessuretijd mocht de ex-Ajacied zich laten zien.

“Antony valt in de 99ste minuut van de wedstrijd in. Dat lijkt me haast een statement van Ten Hag”, concludeert Viaplay-presentator Koen Weijland. Analist Siem de Jong antwoordt: “Dat weet ik niet, maar er kwamen aardig wat spelers in voordat hij erin kwam. Het is moeilijk te zeggen. Er zal een reden zijn dat Ten Hag dit doet.”

Ook op sociale media klinkt verbazing over het ‘verjaardagscadeau’ van Ten Hag aan Antony.