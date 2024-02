Vermoedelijke opstelling Ajax: keert Jordan Henderson terug in de basis tegen AZ?

Het ziet ernaar uit dat Ajax in de wedstrijd (zondagmiddag) tegen AZ nog altijd niet kan beschikken over . De middenvelder, die afgelopen donderdag tegen FK FK Bodø/Glimt niet van de partij was wegens een liesblessure, lijkt niet fit genoeg te zijn voor het treffen met de Alkmaarders, zo verwacht het Algemeen Dagblad.

De krant zet de naam van Henderson achter het woord ‘afwezig’. Dat betekent dat de ervaren middenvelder hoogstwaarschijnlijk niet meedoet als Ajax op bezoek gaat in het AFAS Stadion. Het middenveld zal daarom wederom gevormd gaan worden door Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic en Kristian Hlynsson.

Artikel gaat verder onder video

Ook in de verdediger lijkt het erop dat John van ’t Schip geen wijzigingen gaat doen bij Ajax. Josip Sutalo, die tegen Bodø een rode kaart pakte en bovendien een dramatische wedstrijd speelde, start vermoedelijk ‘gewoon’ in de basis. Devyne Rensch, Jorrel Hato en Borna Sosa zijn de collega’s van Sutalo in de verdediging, terwijl Diant Ramaj opnieuw onder de lat staat.

Voorin is het de vraag of Brian Brobbey fit genoeg is om te starten. De spits moest afgelopen donderdag al in de eerste helft naar de kant wegens een blessure. Op de flanken geeft Van ’t Schip vermoedelijk de voorkeur aan Steven Berghuis en Carlos Forbs. Bij AZ verwacht het AD geen verrassingen in de opstelling.

Vermoedelijke opstelling AZ:

Ryan, Sugawara, Bazoer, Goes, Moller Wolfe; Clasie, D. de Wit, Belic; Mijnans, Pavlidis, Van Bommel.

Vermoedelijke opstelling Ajax:

Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Van den Boomen, Tahirovic, Hlynsson; Berghuis, Brobbey, Forbs.