Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot start met grote verrassing op het middenveld

Het Algemeen Dagblad verwacht dat Antoni Milambo zondagmiddag in de basis start als Feyenoord het opneemt tegen Almere City. Calvin Stengs, die afgelopen donderdag tegen AS Roma wel van de partij was, begint dan op de bank bij de ploeg van Arne Slot.

Een keer eerder startte Milambo dit seizoen in de basis bij de Rotterdammers. Dat was in de wedstrijd tegen FC Volendam (3-1 winst). Na 120 minuten voetbal verwacht Slot dat niet iedereen fit is voor het affiche met Almere City, daarom ziet het ernaar uit dat Stengs op de bank begint. Mats Wieffer en Quinten Timber zullen, samen met Milambo, het middenveld van Feyenoord vormen.

Artikel gaat verder onder video

In de verdediging lijkt Slot niet te gaan wijzingen. Dat betekent dat Timon Wellenreuther, die tegen AS Roma een weergaloze partij keepte, weer op doel zal staan. Voor zijn neus staan, van rechts naar links, Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman.

De aanval ziet er vermoedelijk iets anders uit bij de Rotterdammers. In de spits lijkt Slot vast te houden aan Santiago Giménez, terwijl Yankuba Minteh en Luka Ivanusec waarschijnlijk op de flanken starten. Om 14.30 uur wordt er afgetrapt in het Yanmar Stadion in Almere.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord:

Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Milambo; Minteh, Giménez, Ivanusec.

Vermoedelijke opstelling Almere City:

Bakker; Ritmeester van de Kamp, Mbo Soh, Van Bruggen, Barbet, Cathline; Pascu, Pena, Post; Van La Parra, Robinet.