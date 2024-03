Vermoedelijke opstelling Feyenoord: aanvaller valt opnieuw geblesseerd uit, ook verdediger twijfelgeval

Feyenoord kan in de halve finale van de TOTO KNVB Beker niet beschikken over , zo meldt het Algemeen Dagblad. Hoewel de aanvaller tegen Almere City nog bij de wedstrijdselectie zat, is hij wederom geblesseerd geraakt. Ook achter de naam van staat een vraagteken voor het duel tegen FC Groningen.

Jahanbakhsh keerde met een hamstringblessure terug van de Azië Cup, maar zat afgelopen weekend wel gewoon op de bank tegen Almere. Het AD weet dat de Iraniër opnieuw geblesseerd is geraakt, al is het nog de vraag waaraan. Omdat ook Santiago Giménez (wegens een schorsing) niet van de partij is tegen Groningen, moet Arne Slot puzzelen in de voorhoede bij Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

Ayase Ueda gaat Giménez hoogstwaarschijnlijk vervangen als spits bij de Rotterdammers. Op de bank heeft Feyenoord door de blessures in aanvallend opzicht enkel de beschikking over de jonge Leo Sauer en Yankuba Minteh.

Het is ook nog maar de vraag of Nieuwkoop donderdagavond bij de selectie zit voor de wedstrijd tegen Groningen. De rechtsback was deze week, net als Slot, ziek. Justin Bijlow, Thomas van den Belt, Gernot Trauner en Gjivai Zechiel zijn er sowieso niet bij. Givairo Read is daarom bij de selectie gehaald. Hij is, samen met Marcus Lopez, de enige verdediger op de bank bij Feyenoord.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord:

Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Paixão, Ueda, Ivanusec.