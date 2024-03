Vertrokken Ajax-speler eerlijk: ‘De Amsterdamse cultuur was voor mij een beetje vreemd in het begin’

kijkt uit naar de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht. De (mede)clubtopscorer van de Domstedelingen speelde vijf jaar in dienst van de Amsterdammers en gaat zondagmiddag op bezoek bij zijn oude club. Jensen denkt dat het in uitstekende vorm verkerende Utrecht een goede kans maakt op de winst.

“Ik ben daar als jongetje van zeventien gekomen en heb vijf jaar bij Ajax gespeeld, samen met jongens als Brian Brobbey, Devyne Rensch en Kenneth Taylor. Ik heb er alles geleerd. Als voetballer, maar ook als mens”, begint Jensen tegenover De Telegraaf. “De Amsterdamse cultuur was voor mij een beetje vreemd in het begin, die heb ik echt moeten leren kennen”, gaat de Deen verder.

Jensen, die samen met Taylor Booth met vijf goals de clubtopscorer is bij Utrecht, verheugt zich op de uitbeurt tegen Ajax. “Het is door mijn achtergrond voor mij persoonlijk een mooie wedstrijd, maar ik kijk er ook naar uit omdat ik denk dat we in de ArenA wat kunnen halen”, zegt de middenvelder.

Utrecht is al vijftien wedstrijden achter elkaar ongeslagen en reist daardoor met veel vertrouwen af naar Amsterdam. “We zitten in een goed ritme en als we ons niveau halen, kunnen we tegen elke ploeg punten pakken en zeker ook tegen Ajax. Dat hebben we de vorige keer laten zien”, aldus Jensen. Ook trainer Ron Jans ziet kansen. “De laatste wedstrijden is het niet overtuigend geweest, maar ze hebben nog steeds veel individuele klasse en altijd weer hun momenten. Maar dat er wat te halen valt, is dit seizoen ook wel duidelijk”, zegt de oefenmeester over Ajax.